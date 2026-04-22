Dove vedere in tv Cinà-Møller oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Seconda presenza consecutiva in tabellone principale oggi per Federico Cinà al Masters 1000 di Madrid. Questa volta dall’altra parte della rete il danese Elmer Møller, che ha superato le qualificazioni e giocherà il suo secondo match in un 1000 nella propria carriera. Il primo? Un anno fa, proprio a Madrid: perse da Joao Fonseca.

Non esistono precedenti tra i due, ma non si può non rimarcare come questo confronto giunga sul Campo 6 che è stato trasformato dall’organizzazione dell’evento madrileno in una sorta di campo degli italiani. E se è vero che di azzurri impegnati in questa giornata ce ne sono ben sei, è altrettanto vero che un successo farebbe molto bene oggi a un Cinà che sta provando a ritrovare il giusto ritmo

Il match tra Federico Cinà ed Elmer Møller sarà il quarto dalle 11:00 sul Campo 6. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA CINÀ-MØLLER OGGI, ATP MADRID 2026

Mercoledì 22 aprile

Campo 6

Ore 11:00 Brooksby (USA)-Nava (USA)

Dzumhur (BIH)-Bellucci (ITA)

Sonego (ITA)-Lajovic (SRB) [Q]

Møller (DEN) [Q]-Cinà (ITA) [WC] – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA CINÀ-MØLLER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.