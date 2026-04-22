ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 22 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo
Oggi, mercoledì 22 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 “Combined” di Madrid. Uomini e donne si contenderanno nella capitale spagnola l’ambito titolo sulla terra rossa della Caja Magica. Le attese non mancano per un evento che sarà un banco di prova nel percorso che porterà al Roland Garros.
In casa Italia ci saranno diversi incontri da seguire. Sul campo Manolo Santana (non prima delle 13:30), Matteo Berrettini farà il suo esordio contro il croato Dino Prizmic. Avrebbe dovuto essere il belga Raphael Collignon, ma il ritiro di quest’ultimo ha cambiato le carte in tavola.
Il campo-6 sarà decisamente azzurro. Mattia Bellucci affronterà il bosniaco Damir Dzumhur nella rivincita, con polemica, dell’anno passato. A seguire Lorenzo Sonego lancerà il guanto di sfida al serbo Dusan Lajovic e a conclusione del cerchio Federico Cinà sarà opposto al danese Elmer Moller. Inserito in tabellone grazie a una wild card, il giovane siciliano cercherà di mettere in campo il proprio talento.
Sul campo-8, poi, Elisabetta Cocciaretto darà il via alle danze, giocando contro la statunitense Alycia Parks. A chiusura del programma Tyra Grant, per la prima volta nel tabellone principale a Madrid, sfiderà la francese Elsa Jacquemot.
La giornata di incontri del torneo “Combined” di Madrid andrà in scena quest’oggi mercoledì 22 aprile. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)); in streaming su SkyGo, NOW per il tabellone maschile e femminile. Su Tennis Tv si potrà seguire solo l’andamento dei match degli uomini. Su SuperTennis HD in tv e in streaming su supertennis.tv e SuperTennix saranno trasmesse le partite delle donne. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali degli incontri di Berrettini, Sonego e Cinà.
ATP MADRID 2026 OGGI
Mercoledì 22 aprile
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Zeynep Sonmez TUR vs Carlota Martinez Cirez ESP
Dino Prizmic CRO vs Matteo Berrettini ITA (non prima delle 13:30)
Roberto Bautista Agut ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Karolina Pliskova CZE vs Sinja Kraus AUT (non prima delle 17:00)
Rafael Jodar ESP vs Jesper de Jong NED
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Marin Cilic CRO
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Alexandra Eala PHI Non prima 13:00
Talia Gibson AUS vs Emiliana Arango COL
Jaime Faria POR vs Hubert Hurkacz POL
Taylor Townsend USA vs Katie Boulter GBR
Stadium 3 – ore 11:00
Shuai Zhang CHN vs Eva Lys GER
Daria Snigur UKR vs Daria Kasatkina AUS Non prima 11:30
Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE
Tomas Machac CZE vs Francisco Comesana ARG
Alejandro Tabilo CHI vs Valentin Royer FRA
Court 4 – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Vit Kopriva CZE
Ignacio Buse PER vs Adrian Mannarino FRA
Alexandre Muller FRA vs Jan-Lennard Struff GER
Nikoloz Basilashvili GEO vs Sebastian Ofner AUT
Benjamin Bonzi FRA vs Titouan Droguet FRA
Court 6 – ore 11:00
Jenson Brooksby USA vs Emilio Nava USA
Damir Dzumhur BIH vs Mattia Bellucci ITA
Lorenzo Sonego ITA vs Dusan Lajovic SRB
Elmer Moller DEN vs Federico Cinà ITA
Court 7 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs Kimberly Birrell AUS
Dalma Galfi HUN vs Ajla Tomljanovic AUS Non prima 13:00
Janice Tjen INA vs Alina Charaeva RUS
Oleksandra Oliynykova UKR vs Simona Waltert SUI
Elvina Kalieva USA vs Katerina Siniakova CZE
Court 8 – ore 13:30
Alycia Parks USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Anhelina Kalinina UKR vs Kamilla Rakhimova UZB
Oksana Selekhmeteva RUS vs Leolia Jeanjean FRA
Elsa Jacquemot FRA vs Tyra Caterina Grant ITA
PROGRAMMA ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211) per tabellone maschile e femminile; SuperTennis HD solo per tabellone femminile.
Diretta streaming: SkyGo, NOW (tabellone maschile+femminile), Tennis Tv (tabellone maschile); supertennis.tv, SuperTennix (tabellone femminile)
Diretta testuale: OA Sport (match di Berrettini, Sonego e Cinà)