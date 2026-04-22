Dove vedere Berrettini-Prizmic oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 22 aprile, Matteo Berrettini farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Manolo Santa, il tennista romano sfiderà il croato Dino Prizmic, avversario proveniente dalle qualificazioni. Un rivale diverso da quello originariamente previsto. Berrettini, infatti, avrebbe dovuto giocare contro il belga Raphael Collignon, ma il ritiro di quest’ultimo ha cambiato le carte in tavola.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30)

Un match da prendere con le molle per l’azzurro, al cospetto di un tennista di giovane età che sta salendo di colpi e trovando continuità. Prizmic, infatti, da tempo è atteso all’esplosione nel circuito, ma tutta una serie di infortuni ne hanno minato l’ascesa. Distintosi nel tabellone cadetto, il croato vorrà dimostrare il proprio valore contro il tennista italiano.

Matteo, dal canto suo, ha ben giocato a Montecarlo e vorrà replicare in un contesto che può adattarsi piuttosto bene al proprio gioco. Non è un caso che in questo evento abbia raggiunto l’unica finale in un “1000” della carriera. Il riferimento è al match contro il tedesco Alexander Zverev del 2021, vinta da quest’ultimo in rimonta.

La partita tra Matteo Berrettini e Dino Prizmic, valida per il primo turno del Masters1000 di Madrid, è prevista quest’oggi, mercoledì 22 aprile, sul campo Manolo Santana. Il confronto sarà il secondo sul campo centrale e l’inizio ci sarà non prima delle 13:30. La diretta televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport, la cui definizione precisa ci sarà in mattinata. In streaming vi sarà la copertura da parte di SkyGo, NOW e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-PRIZMIC ATP MADRID 2026 OGGI

Mercoledì 22 aprile

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Zeynep Sonmez TUR vs Carlota Martinez Cirez ESP

Dino Prizmic CRO vs Matteo Berrettini ITA (non prima delle 13:30)

Roberto Bautista Agut ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG

Karolina Pliskova CZE vs Sinja Kraus AUT (non prima delle 17:00)

Rafael Jodar ESP vs Jesper de Jong NED

PROGRAMMA BERRETTINI-PRIZMIC ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)*la definizione del canale preciso ci sarà in mattinata.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport