Civitanova firma il grande scalpo e pareggia la serie! Bottolo e Nikolov sugli scudi, Verona ko

Civitanova ha sconfitto Verona per 3-1 (26-24; 25-21; 21-25; 25-22) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e ha così pareggiato la serie al meglio delle cinque partite: 1-1 nel testa a testa che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo. Chi conquisterà tre successi si meriterà la finale contro la vincente di Perugia-Piacenza.

Dopo la netta battuta d’arresto rimediata il giorno di Pasqua al PalaMagis, dopo i due brutti ko contro lo Zawiercie nei quarti di Champions League, la Lube ha rialzato la testa di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum ed è riuscita a mettere in difficoltà la seconda forza della stagione regolare, prendendo una scalpo di lusso e rendendo la serie più viva che mai. Si ritornerà in campo sabato in terra scaligera per la gara-3 che sposterà gli equilibri del confronto.

Il primo set si è giocato punto a punto e si è deciso sul 24-24, quando Keita ha commesso due errori (uno al servizio e uno in parallela). Il secondo parziale ha subito una svolta sul 16-15: errore millimetrico di Keita al servizio, primo tempo di Podrascanin e ace di Loeppky per il 19-15 che ha messo la Rana con le spalle al muro. Verona ha reagito nella terza frazione, riuscendo a pareggiare con un bel rush finale sul 20-20 propiziato da due muri di Nedeljkovic e da una stampatona di Darlan.

Lotta serrata anche nel quarto set, poi sul 22-22 si è acceso Bottolo con un vincente e un muro, seguiti dall’errore di Darlan che ha consegnato il successo ai biancorossi. Prestazione sopra le righe da parte degli schiacciatori Aleksandar Nikolov (18 punti) e Mattia Bottolo (12), in doppia cifra anche l’opposto Eric Loeppky (11) sotto la regia di Mattia Boninfante (3), in grande spolvero il centrale Giovanni Gargiulo (10 punti, 4 muri). A Verona non sono bastati Noumory Keita (16), Darlan Souza (11) e Aleksandar Nedeljkovic (10).