Conegliano-Milano, finale scudetto volley femminile: quando si gioca, calendario, orari, tv

Conegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile: le Pantere andranno a caccia dell’ottavo tricolore consecutivo e del nono trionfo della propria storia, mentre le meneghine inseguiranno la prima affermazione dopo aver perso gli atti conclusivi del 2022, 2023, 2025 proprio contro la corazzata veneta. Si preannuncia un confronto avvincente e appassionante tra la prima classificata della regular season di Serie A1 e la terza forza del campionato.

La serie sarà al meglio delle cinque partite: chi ne vince tre si laurea Campione d’Italia. Ad avere il favore del fattore campo sarà l’Imoco, che dunque giocherà di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso la gara-1 e la gara-3, oltre all’eventuale bella di spareggio, mentre la Numia avrà il sostegno dell’Allianz Clou per gara-2 e per l’eventuale gara-4. Entrambe le squadre si sono già assicurate la qualificazione alla prossima Champions League.

Il calendario della finale scudetto di volley femminile tra Conegliano e Milano sarà il seguente: primo atto sabato 11 aprile, gara-2 mercoledì 15 aprile, gara-3 domenica 19 aprile, eventuale gara-4 mercoledì 22 aprile ed eventuale gara-5 sabato 25 aprile. Gli orari devono ancora essere comunicati, tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, FINALE SCUDETTO VOLLEY

Gara-1, Conegliano-Milano: sabato 11 aprile.

Gara-2, Milano-Conegliano: mercoledì 15 aprile.

Gara-3, Conegliano-Milano: domenica 19 aprile.

Eventuale gara-4, Milano-Conegliano: mercoledì 22 aprile.

Eventuale gara-5, Conegliano-Milano: sabato 25 aprile.

Gli orari devono ancora essere definiti.

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.