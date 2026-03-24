Haak e Gabi sopra le righe, Fahr granitica a muro: Conegliano ribalta Novara e vola in finale scudetto

Conegliano ha sconfitto Novara per 3-1 (18-25; 25-20; 28-26; 25-23) nella gara-3 della semifinale playoff andata in scena di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, ha chiuso la serie con un secco 3-0 e si è qualificata all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, da disputare contro la vincente di Milano-Scandicci (le meneghine conducono per 2-0, domani sera si disputerà gara-3 in casa delle toscane).

Le Campionesse d’Italia hanno rispettato il pronostico della vigilia, dopo la grande rimonta confezionata in gara-1 e il dominio inscenato sabato sera in gara-2: stasera le piemontesi sono partite con il turbo aggiudicandosi il primo parziale e hanno avuto anche delle occasioni per prevalere nella terza frazione, ma nei momenti caldi si è fatta sentire la grande caratura tecnica delle Pantere, capaci di dettare legge in maniera perentoria.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak e della schiacciatrice Gabi (20 punti con due muri a testa) sotto la regia di Joanna Wolosz, in bella mostra anche la centrale Sarah Fahr (14 punti, 5 muri) spalleggiata sottorete da Cristina Chirichella (7). Ha riposato l’altro martello, prova solida di Fatoumatta Sillah (7) sotto la regia di Joanna Wolosz, ottimo lavoro del libero Monica De Gennaro.

Novara ha dovuto scontare l’assenza della formidabile bomber Tatiana Tolok e senza la sua stella la missione si è complicate terribilmente. Stasera non sono bastate le attaccanti Mayu Ishikawa (14), Britt Herbots (13) e Lina Alsmeier (13). La stagione della formazione di Lorenzo Bernardi termina con questa eliminazione, il prossimo anno sulla panchina dovrebbe esserci Massimo Barbolini.

LA CRONACA DI CONEGLIANO-NOVARA

Sul 6-7 nel primo set, Mims si accende con una parallela, un pallonetto e il vincente del 10-7. Le padrone di casa sono chiamate a inseguire e provano a mantenere il contatto (11-13 con un muro di Gabi), ma poi Novara prende il largo: parallela di Mims, errore di Gabi, bel colpo di Alsmeier da posto quattro e 16-11 in favore delle Zanzare. Le ragazze di Bernardi sono brave a conservare il vantaggio (19-14 con diagonale di Mims e ace di Alsmeier), approfittano di un paio di incertezze di Haak e chiudono i conti con un’ultima accelerazione di Herbots.

Avvio di secondo parziale giocato sul filo del rasoio (9-9), poi Fahr mura due volte Bonifacio e nel mezzo arrivano il diagonale di Haak (12-9). La bomber si accende con diagonale e ace (16-12), poi il diagonale di Sillah e la parallela di Gabi per il 19-15. La brasiliana si infiamma con un mani fuori e un pallonetto (21-15), Conegliano ha in mano la frazione e Sillah chiude i conti con una parallela interna.

Le Campionesse d’Europa provano a scappare subito via nel terzo set con un mani fuori di Gabi e gli squilli di Fahr (3-0), si issano sul +3 (8-5) con un diagonale di Gabi e conservano il vantaggio con un buon colpo di Haak seguito da un muro di Fahr (12-8). Le ragazze di Santarelli controllano la situazione (17-14 e 20-18), ma un vincente di Ishikawa e un’invasione di Sillah valgono il pareggio a quota 21.

Novara mette la freccia con un errore di Sillah e un muro di Squarcini su Gabi (22-24), ma le venete sono bravissime ad annullare due set-point (errore in battuta di Baijens e parallela di Gabi, 24-24). Novara si procura altri due set-point, annullati da Gabi e Haak (26-26), poi ci pensano Fahr e Haak a chiudere i conti. Sul 15-16 nel quarto set, Novara ha alzatgo la testa con i colpi di Ishikawa e Alsmeier e l’ace di Baijens (19-16), ma nel momento di maggiore difficoltà hanno fatto la differenza Haak e Gabi (21-21). Sul 23-23 Ishikawa sbaglia e poi Gabi chiude i conti di forza.