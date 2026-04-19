Dove vedere in tv Bellandi-Reid, Europei judo 2026: orario finale, programma, streaming

Alice Bellandi ha avuto accesso alla finale per l’oro agli Europei 2026 di judo nella categoria di peso dei -78 kg femminili: nell’ultimo atto continentale l’azzurra affronterà la britannica Emma Reid. La sfida per il titolo andrà in scena nel corso del Final Block.

A Tbilisi, in Georgia, le finali odierne scatteranno a partire dalle ore 14.00 italiane, ed il match con l’azzurra protagonista sarà il terzo del programma, dopo le finali per il bronzo della medesima categoria, che vedranno affrontarsi prima Babintseva-Lobnik e poi Hoelterhoff-Issoufi.

La finale con Alice Bellandi agli Europei 2026 di judo sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play e JudoTV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2026

Domenica 19 aprile

Dalle ore 14.00

Aleksandra Babintseva (Russia)-Metka Lobnik (Slovenia)

A seguire

Julie Hoelterhoff (Germania)-Kaila Issoufi (Francia)

A seguire

Alice Bellandi (Italia)-Emma Reid (Gran Bretagna) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, JudoTV.

Diretta testuale: OA Sport.