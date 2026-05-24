Alessandro Borgo festeggia la prima vittoria da pro’: grande stoccata in Belgio. Tommaso Dati firma un prologo

Alessandro Borgo ha conquistato la sua prima vittoria da professionista: il 21enne di Conegliano ha dettato legge al GP di Criquielion, evento di livello 1.1 giunto alla 31ma edizione. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha ben letto i 205 km da Ath a Lessines, caratterizzati da muri e tratti in sterrato, è riuscito a regolare i tre compagni di un attacco lanciato nel finale: il britannico Fred Wright (Pinarello Q36.5 Pro Cycling), il francese Pierre Thierry (TotalEnergies) e Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta).

Alla sua prima stagione tra i grandi, dopo aver affrontato un’annata agonistica nel team Development del sodalizio World Tour, Alessandro Borgo si è fatto valere in un contesto rilevante e si sta facendo largo a importanti livelli, tra l’altro dopo aver ben figurato tra Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix (ha portato a termine tutte le Classiche Monumento).

Tommaso Dati ha invece vinto il prologo del Tour del Giappone (evento di livello 2.2), coprendo i 2,6 km a Sakai con il tempo di 2:57.94 e precedendo di 1.18 il compagno di squadra Tetsuo Yamamoto. Si tratta della seconda affermazione da professionista per il 23enne toscano del Team UYKO, che lo scorso 20 aprile aveva primeggiato nella frazione d’apertura del Tour of the Alps, regolando un big assoluto come il britannico Tom Pidcock a Innsbruck.