Vuelta Asturias 2026, Nairo Quintana ritrova la vittoria e sale in testa alla generale

Quattro anni dopo l’ultima vittoria in carriera, Nairo Quintana torna al successo e lo fa nella seconda tappa della Vuelta Asturias 2026. Il colombiano della Movistar si è imposto nella frazione di 140,8 km con partenza da Llanes ed arrivo a Pola de Lena, facendo la differenza sull’ultima salita. Si tratta della cinquantaduesima vittoria in carriera per Quintana, che non vinceva dal febbraio 2022 al Tour des Alpes-Maritimes.

Un successo anche significativo e speciale per Quintana in una giornata davvero molto triste per il ciclismo colombiano. Infatti oggi è arrivata la notizia della morte di Cristian Camilo Munoz, che era caduto nel corso della prima tappa del Tour de Jura. Dopo sei giorni di agonia il 30enne colombiano è deceduto quest’oggi e la sua squadra la Nu Colombia ha deciso di ritirarsi dalla Vuelta Asturias.

Tornando alla corsa Quintana ha fatto la differenza sull’ultima salita, staccando lo spagnolo Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG), che è poi giunto al traguardo al secondo posto con 26 secondi di ritardo dal colombiano. Terza posizione per il connazionale e compagno di squadra di Quintana, Diego Pescador, che ha battuto nella volata per il terzo posto lo spagnolo Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi)

Con questa vittoria Quintana si è anche portato in testa alla classifica generale con un vantaggio di 31 secondi proprio su Pericas. In terza posizione c’è lo spagnolo Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA) con un ritardo di un minuto e ventitré secondi.