Matteo Berrettini fa una dedica speciale dopo la vittoria contro Medvedev: un messaggio per una celebrità

Una vittoria travolgente, ma anche un gesto ironico e affettuoso che ha rubato la scena. Dopo aver dominato Daniil Medvedev con un clamoroso 6-0 6-0 al Masters 1000 di Monte Carlo Masters, Matteo Berrettini ha voluto condividere il momento con una dedica tanto sorprendente quanto significativa.

Al termine dell’incontro, l’azzurro si è avvicinato alla telecamera e ha scritto: “Scusa Carlo V.!” Un messaggio che, al di là dell’immediatezza, racchiude un riferimento preciso e personale. Il destinatario è infatti Carlo Verdone, attore e regista romano, grande appassionato di tennis e noto estimatore proprio di Medvedev, da lui più volte indicato come il suo giocatore preferito.

La dedica nasce quindi da un intreccio di sport e amicizia. Berrettini e Verdone condividono un legame di stima reciproca, oltre alle comuni origini romane, e proprio per questo il tennista ha scelto la via dell’ironia per “farsi perdonare” una prestazione che non ha lasciato scampo al beniamino dell’attore.

A chiarire il significato del gesto è stato lo stesso Berrettini, che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato senza giri di parole: “Sapevo che Carlo è un grande fan di Daniil, volevo chiedergli scusa per avergli dato questo dispiacere“. Un siparietto che completa una giornata già memorabile per il tennista italiano, autore di una delle migliori partite della sua carriera.