L’Italia liquida la Finlandia ai Mondiali di curling: Mosaner e Constantini firmano la quarta vittoria

L’Italia ha travolto la Finlandia con il perentorio punteggio di 9-2 ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, rialzando prontamente la testa dopo la sconfitta rimediata all’extra-end nello scontro diretto contro il Canada disputato ieri pomeriggio. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno così conquistato la quarta vittoria sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) e restano al secondo posto in classifica generale con il record di 4-1, alle spalle degli imbattuti nordamericani (5-0), davanti a Germania e Scozia (3-2).

I Campioni del Mondo in carica sono pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: la prima classificata del gruppo B accederà direttamente alle semifinali, mentre la seconda e la terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. La coppia capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha rispettato i favori del pronostico contro Lotta Immonen e Markus Sipila, indirizzando il confronto fin dalle battute iniziali.

Gli azzurri hanno sfruttato al meglio il vantaggio del martello nel primo end e hanno messo a segno tre punti, poi hanno strappato la mano nel secondo parziale incamerando due punti per il 5-0. I nordici hanno sbloccato il proprio punteggio nella terza frazione (5-1), ma Mosaner e Constantini si sono dimostrati superiori con altri due punti nel quarto end per il 7-1 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio scambio di power-play, il vantaggio che permette di spostare le stone pre-posizionate: un punto per la Finlandia, due per il binomio tricolore e partita chiusa in anticipo.

L’Italia tornerà in campo alle ore 19.00 per affrontare gli USA in un’altra partita di fondamentale importanza per il passaggio del turno, mentre domani (ore 14.00) andrà in scena il testa a testa con i padroni di casa.