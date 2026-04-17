“Sinner vincerà più Slam di Alcaraz”: l’investitura di un ex top-20. E indica il “terzo incomodo”

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è il grande tema degli ultimi anni per quanto riguarda il grande tennis internazionale: il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto lo spagnolo nella recente finale del Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere numero 1 del mondo, l’iberico ha conquistato sette Slam (due Roland Garros, due Wimbledon, due US Open, uno Australian Open) e l’azzurro si è imposto in quattro tornei del massimo livello (due Australian Open, un Wimbledon, uno US Open), senza però dimenticarsi di due sigilli alle ATP Finals e in Coppa Davis.

Il dibattito tra chi sia il migliore tra i due contendenti è ormai all’ordine del giorno e si discute su chi sarà il migliore a fine carriera tra il nostro portacolori (che spegnerà 25 candeline il prossimo 16 agosto) e il quasi 23enne iberico (il suo compleanno è il prossimo 5 maggio). Un’analisi è stata fatta anche da Benoit Paire, 36enne francese che l’11 gennaio 2016 raggiunse la 18ma posizione del ranking ATP e che in carriera ha saputo vincere tre tornei sul circuito maggiore (tutti di livello 250, l’ultimo nel 2019 a Lione).

In un’intervista concessa a Tennis365, il transalpino è stato molto chiaro: “Direi che Sinner vincerà più tornei del Grande Slam rispetto ad Alcaraz. Credo che sia molto solido sui campi in cemento e un po’ più determinato a vincere le partite. Vuole vincere tutto, questa è la differenza tra lui e Alcaraz. Forse mi sbaglio, non lo so, ma è quello che penso“. E chi potrà essere il grande rivale dei due attuali dominatori del tennis? “Joao Fonseca potrebbe essere il possibile candidato“.