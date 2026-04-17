Yannick Noah sul dualismo Sinner-Alcaraz: “L’italiano ha qualcosa in più”

Un tema già trattato e, sicuramente, continuerà a essere così. Sì, perché la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è nelle fasi iniziali. I due tennisti che negli ultimi due anni si sono contesi i titoli più importanti del massimo circuito internazionale del tennis, scavando un autentico solco rispetto alla concorrenza, alimentano tanti discorsi sul loro dualismo.

Chi è il migliore o il più forte? Quesiti che si replicheranno. A questo proposito, il campione del Roland Garros 1983 Yannick Noah ha espresso la sua posizione nel “Super Moscato Show” su RMC. Ebbene, secondo l’ex tennista francese, Sinner è superiore: “Ha qualcosa in più“.

Spiegando il motivo di questa affermazione, Noah ha dichiarato: “Se vedo qualcuno capace di fermare Alcaraz e Sinner al Roland Garros? Beh al momento direi proprio di no. Quando i giocatori arrivano sulla terra battuta, per la maggior parte è da 9 mesi che non giocano su questa superficie. È una situazione piuttosto particolare. Jannik ha fatto la doppietta Indian Wells–Miami, poi arriva sulla terra battuta e vince il torneo battendo Carlos“.

“Carlos aveva perso abbastanza presto a Miami, quindi aveva più tempo per prepararsi sulla terra, e Sinner lo batte comunque. La vera domanda è: chi riuscirà a battere Jannik? Trovo che stia giocando molto bene. È più alto, ha un gioco molto più fluido. Ho l’impressione che faccia meno affidamento sulle sue qualità fisiche e mentali, che sia più rilassato. Stiamo parlando di un livello altissimo. Alcaraz lavora molto, anche se ha un gioco molto vario. È molto completo, ma trovo che Jannik abbia qualcosa in più“, ha concluso.