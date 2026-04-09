Coppa America 2027: tutte le barche iscritte. Stesse nazioni del 2024, ma molto è cambiato

In attesa di ulteriori iscrizioni last minute (dovrebbe aggiungersi anche un team australiano) sono diventate 6 le formazioni che prenderanno parte alla 38ma edizione della Coppa America di vela. Gli Stati Uniti, dopo la rinuncia iniziale, hanno fatto dietrofront e verranno rappresentati tra un anno nel Golfo di Napoli da American Racing Challenger Team USA.

La sfida arriva dallo Yacht Club Sail Newport (Rhode Island), che acquisirà tutte le risorse sportive di American Magic, tra cui l’AC75 Patriot e anche le barche AC40. Il team americano capitanato dallo skipper Kean Read farà compagnia dunque ai quattro consorzi che avevano già lanciato la sfida al Defender e che si daranno battaglia nella Louis Vuitton Cup per raggiungere Emirates New Zealand in finale.

Ad oggi, oltre ai campioni in carica neozelandesi, sono iscritti all’America’s Cup 2027 gli italiani di Luna Rossa Prada Pirelli, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di GB1, i francesi di K-Challenge e gli statunitensi di American Racing Challenger. Nei prossimi giorni questa lista dovrebbe allungarsi, ma in questo momento sarebbero esattamente gli stessi Paesi della passata edizione.

Rispetto a Barcellona 2024 sono cambiate però tante cose, infatti oltre al nuovo sindacato statunitense c’è stata la burrascosa scissione tra Ineos e Ben Ainslie, con quest’ultimo che si è messo a capo del progetto Athena Racing (rinominato recentemente GB1) che rappresenterà il Regno Unito nella prossima campagna di Coppa America. Tra le novità principali c’è inoltre il trasferimento del fuoriclasse kiwi Peter Burling da New Zealand a Luna Rossa.