Gli USA saranno in America’s Cup! Una squadra a stelle e strisce gareggerà a Napoli, nuovi sfidanti per Luna Rossa

Una squadra statunitense parteciperà alla Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che determinerà chi affronterà Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. Lo scorso anno era giunta la notizia della rinuncia di American Magic dopo aver affrontato le ultime campagne senza successo e si temeva che la bandiera a stelle e strisce sarebbe rimasta lontana dalla massima competizione velica per la prima volta dopo oltre un secolo (l’evento nacque nel 1851), ma oggi è arrivato l’annuncio della presenza di American Racing Challenger Team USA, in rappresentanza dello Yacht Club di Newport.

Si tratta dunque di un sodalizio diverso rispetto ad American Magic, che garantirà la presenza degli USA nella kermesse in programma nell’estate 2027 nelle acque di Napoli. La compagine sfiderà dunque Luna Rossa, i britannici di Athena Racing (Challenger of Record), gli svizzeri di Alinghi e i francesi La Roche-Posay Racing Team: chi riuscirà ad avere la meglio avrà il diritto di lanciare il guanto ai Kiwi per provare a mettere le mani sulla Vecchia Brocca. Nelle prossime giornate potrebbero arrivare altri annunci sulla partecipazione alla Louis Vuitton Cup, per il momento il numero di partecipanti è lo stesso di Barcellona 2024.

American Racing Challenger Team USA è nato su impulso degli imprenditori Karel Komarek e Chris Welch, acquistando tutti gli asset di American Magic (comprese le imbarcazioni: l’AC75 Patriot e gli AC40). Lo skipper sarà Ken Read, due volte Rolex Yachtsman of the Year. Ricordiamo che gli USA vinsero la prima edizione nel 1851 e hanno difeso il trofeo per 132 anni consecutivi. Ulteriori dettagli sulla composizione del team (c’è curiosità in merito all’identità dei timonieri) verranno comunicati prossimamente.