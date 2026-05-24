Marco Gradoni incappa in due false partenze: addio match race per il timoniere di Luna Rossa, niente derby con Burling/Tita

Marco Gradoni aveva regalato grandissimo spettacolo nelle prime due giornate dedicate alle regate preliminari della America’s Cup, in corso di svolgimento nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari: tre vittorie, due secondi posti, una quarta piazza e vetta della classifica generale con 55 punti raccolti sui 60 a disposizione. Nelle ultime due regate di flotta, però, il timoniere di Luna Rossa 1, affiancato dalla timoniera Margherita Porro e dai trimmer Maria Giubilei e Giovanni Santi, ha riscontrato delle difficoltà.

Nella prima prova, infatti, il quartetto tricolore ha commesso una partenza falsa e poi ha dovuto fare i conti con dei problemi ai software: non sono riusciti a scontare due penalità (la seconda è stata inflitta perché la prima non è stata eseguita entro un minuto) e sono dunque stati squalificati. La classifica si è così accorciata: Luna Rossa Youth & Women al comando con 55 punti, inseguita a stretto giro da Team New Zealand (54) e Luna Rossa 2 (53, con al timone Peter Burling e Ruggero Tita).

Soltanto le prime due classificate si meritavano l’accesso al Match Race finale, il duello che metteva in palio il trofeo. Tutto si è così deciso nel secondo atto della domenica: Gradoni e compagni sono incappati in un altro start anticipato e sono poi stati costretti a ritornare sulle boe, perdendo tantissimo terreno e ritrovandosi al settimo posto. Nel frattempo il fenomeno Peter Burling (vincitore delle ultime tre Vecchie Brocche) e Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17) facevano il vuoto davanti, mentre i Kiwi commettevano un errore e scivolavano in quinta piazza.

Purtroppo la rimonta è impossibile: Gradoni e compagni finiscono al settimo posto, New Zealand termina in quinta posizione, Burling e Tita dominano. La graduatoria cambia totalmente: Luna Rossa 2 svetta con 63 punti, davanti ai Kiwi 59 e a Luna Rossa Youth & Women 58. Il Match Race finale sarà così tra l’equipaggio senior del sodalizio italiano e la formazione di Nathan Outteridge, mentre Gradoni e compagni sono fuori dal confronto per il titolo dopo aver dominato le prime due giornate.