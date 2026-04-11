Conegliano-Milano oggi, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming

Tutto è pronto per l’atto conclusivo della stagione: la Finale Scudetto di Serie A1 femminile mette ancora una volta di fronte Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, una sfida che negli ultimi anni ha assunto i contorni di una vera e propria rivalità simbolo del volley italiano ed europeo. L’appuntamento con Gara 1 è fissato per sabato 11 aprile alle 20.30 al PalaVerde di Villorba, in un palazzetto già sold-out e pronto a spingere le campionesse in carica verso il primo passo nella serie al meglio delle cinque partite. Un confronto che si rinnoverà poi all’Allianz Cloud di Milano per Gara 2, prima del ritorno in Veneto per il terzo episodio di una finale che promette equilibrio e spettacolo.

I numeri raccontano di una sfida spesso dominata da Conegliano, ma che negli anni ha saputo offrire partite combattute e ricche di pathos. Le venete hanno costruito un ciclo vincente impressionante, fatto di scudetti, coppe nazionali e successi internazionali, imponendosi come punto di riferimento assoluto del movimento. Milano, però, si presenta a questo appuntamento con maggiore consapevolezza rispetto al passato e con la volontà di interrompere un’egemonia che dura ormai da diverse stagioni.

Le lombarde hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà le Pantere nel corso dell’annata, trovando successi importanti e arrivando a questa finale con la convinzione di potersela giocare fino in fondo. La crescita del gruppo guidato da Stefano Lavarini passa dalla solidità del sistema di gioco e da una maggiore continuità nei momenti decisivi, aspetti fondamentali per competere contro una squadra abituata a vincere come Conegliano.

Dal punto di vista tecnico, la serie si preannuncia come un confronto tra due filosofie ben definite. Da una parte Conegliano, forte di una profondità di roster straordinaria e di un sistema offensivo capace di trovare soluzioni sempre diverse, dall’altra Milano, che dovrà puntare su un muro-difesa aggressivo e organizzato per limitare il potenziale delle avversarie e provare a costruire break importanti.

Sarà anche una sfida tra interpreti di altissimo livello, con il campo che vedrà protagoniste alcune delle migliori giocatrici del panorama internazionale. Tra stelle affermate e giovani emergenti, il confronto offrirà un livello tecnico elevatissimo, degno di una finale che mette in palio il titolo italiano. Un altro elemento da non sottovalutare sarà quello mentale. Conegliano arriva all’appuntamento con la forza dell’esperienza e con la consapevolezza maturata in tante finali, mentre Milano dovrà essere brava a gestire la pressione e a rimanere lucida nei momenti chiave, evitando quei passaggi a vuoto che in passato hanno spesso fatto la differenza. Gara 1 rappresenta già un crocevia importante: partire bene può indirizzare l’intera serie, soprattutto per Conegliano che, sfruttando il fattore campo, potrebbe costruire un vantaggio significativo. Milano, dal canto suo, cercherà di colpire subito per spostare l’inerzia e mettere pressione alle campionesse in carica.

Il fischio d’inizio è in programma al Palaverde di Villorba sabato 11 aprile con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su RaisportHD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su DAZN, Rai Play, VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano.

A CHE ORA LA SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 11 aprile – Palaverde di Villorba

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaisportHD (58 del digitale terrestre)

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.