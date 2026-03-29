Paola Egonu vulcanica a suon di punti e Milano vola in finale scudetto! Scandicci ko, rivincita all’orizzonte

Milano si è qualificata alla finale scudetto di volley femminile, chiudendo per 3-1 la serie contro Scandicci e guadagnandosi così il confronto con Conegliano che metterà in palio il tricolore durante il mese di aprile. Le meneghine si sono imposte per 3-1 (28-26; 19-25; 25-21; 25-22) nella gara-4 andata in scena di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e avranno la possibilità di lottare per la conquista del titolo per la quarta volta nella propria storia dopo aver perso proprio contro le Pantere nel 2022, 2023 e 2025.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini, terze al termine della regular season, hanno eliminato la seconda forza della Serie A1 e si sono così qualificate anche alla prossima edizione della Champions League. La Numia ha avuto la meglio nel primo set dopo una lunga serie ai vantaggi, ha prestato il fianco alle Campionesse del Mondo nella seconda ripresa e poi ha dettato legge nelle due frazioni successive, meritandosi così il passaggio del turno. Le toscane dovranno ora concentrarsi sulla Final Four della massima competizione europea.

Prestazione magistrale da parte della bomber Paola Egonu, che ha messo a segno 35 punti e si è meritata la palma di migliore giocatrice dell’incontro sotto la regia di Francesca Bosio. Prova di elevata efficienza offensiva da parte delle schiacciatrici Khalia Lanier (15) e Rebecca Piva (12), splendida prestazione della centrale Anna Danesi (11 punti, 7 muri!) affiancata in reparto da Hena Kurtagic (5).

Ekaterina Antropova ha messo a segno 26 punti nell’attesissimo duello con Egonu, in attesa magari di giocare insieme in Nazionale con la possibilità di essere spostata di banda. Bene il martello Avery Skinner (17 punti), è un po’ mancata la seconda schiacciatrice (4 punti di Caterina Bosetti e 2 di Sarah Franklin), 10 marcature per la centrale Linda Nwakalor (14 punti, 5 muri).