Camila Giorgi torna a giocare? “Tengo una porta aperta. Non toccavo la racchetta da un anno e mezzo”. E su Sinner…

Camila Giorgi ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico all’età di 32 anni nel maggio 2024, mentre la sua ultima partita ufficiale nel circuito risale al 23 marzo 2024 con la sconfitta a Miami contro Iga Swiatek. Da allora la marchigiana, ex numero 26 al mondo e vincitrice di un WTA 1000 a Montreal nel 2021, ha vissuto delle nuove esperienze al di fuori dell’ambito sportivo partecipando anche lo scorso maggio (seppur per sole due settimane) all’Isola dei Famosi.

“Ho fatto varie cose in questo periodo, comunque è un anno e mezzo che non tocco più la racchetta. L’ho ripresa solo recentemente, ho giocato un’ora con mio fratello in Argentina ed è stato bellissimo”, dichiara la controversa nativa di Macerata classe 1991 in esclusiva ai microfoni di OA Sport nell’intervista concessa a Sabrina Sgalaberna.

“Logicamente ti vengono queste emozioni e dici: ‘Perché non lasciare una porta aperta?’. Magari intraprenderei questa avventura in una maniera diversa, forse un po’ più alla leggera, però ho fatto tante cose in questo periodo e soprattutto vivere la vita, perché forse sai che devi essere un po’ più focalizzato quando sei in uno sport di alto livello. Comunque mi sono divertita tantissimo. Un possibile ritorno? Non si sa mai nella vita. Bisogna sempre lasciare le porte aperte secondo me“, rivela Giorgi a proposito di un eventuale rientro nel mondo del tennis.

Sull’esplosione del tennis italiano ed in particolare sul numero 1 al mondo Jannik Sinner: “Secondo me il tennis oggigiorno è incredibile grazie alla svolta che ha fatto anche Sinner. Ha ottenuto risultati che nessun italiano aveva mai raggiunto, quindi logicamente è un fenomeno. Secondo me anche inizieranno ad avere più voglia di giocare anche i ragazzini piccoli di questo movimento del tennis italiano. Secondo me è fondamentale, anche perché è un Paese nel quale ci sono tutte le condizioni per far crescere tanti di quei campioni“.

Di seguito il VIDEO con l’intervista completa a Camila Giorgi.