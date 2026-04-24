Tennis
Jannik Sinner incassa un warning a Madrid: cosa è successo e il punteggio esatto
Partita decisamente complicata per Jannik Sinner all’esordio nel Masters 1000 di Madrid. Sul campo “Manolo Santana”, il pusterese affronta il qualificato francese Benjamin Bonzi ed è, a sorpresa, sotto di un set: il primo parziale è stato vinto dal transalpino al tie-break per 7-6(6).
Molte le occasioni sprecate dal numero uno del mondo in una giornata in cui fatica a trovare il giusto feeling con la palla. Nella capitale spagnola si gioca in condizioni di altura, che rendono il controllo meno agevole: una criticità che l’altoatesino ha evidenziato soprattutto in risposta, senza riuscire a concretizzare le palle break — cinque nella prima frazione — e fallendo anche un set point.
Nel secondo set si è visto, insolitamente, anche un Sinner innervosito dopo alcuni errori gratuiti, tra cui uno smash al rimbalzo finito lungo di diversi metri. Sul punteggio di 1-1 (15-30 per Bonzi), l’azzurro è stato inoltre sanzionato con un warning per non aver rispettato lo shot clock, nel tentativo di prendersi più tempo prima di servire.
Una situazione complessa per il tennista italiano, alla ricerca di soluzioni per uscire da una giornata difficile sotto il profilo tecnico. L’azzurro ha concluso sullo score di 6-1 il 2° parziale e punta a ribaltare la situazione nella prossima frazione.