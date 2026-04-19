Flavio Cobolli soddisfatto: “Settimana positiva”. Poi scherza: “C’è la mia ragazza, ma forse doveva stare a casa”

Flavio Cobolli ha perso la finale del torneo ATP 500 di Monaco: dopo l’impresa firmata ieri pomeriggio contro il padrone di casa Alexander Zverev (numero 3 del mondo), il tennista italiano è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton sulla terra rossa tedesca con il risultato di 6-2, 7-5 e ha dovuto dire addio al sogno di conquistare il secondo titolo della stagione dopo aver alzato al cielo il trofeo dell’ATP 500 di Acapulco un paio di mesi fa.

Il romano tornerà comunque a essere il numero 13 del mondo a partire da domani, quando verrà aggiornata la graduatoria internazionale: eguaglierà il suo miglior piazzamento nel ranking ATP, per sperare nella dodicesima piazza avrebbe dovuto imporsi in Baviera e contestualmente il russo Andrey Rublev non avrebbe dovuto avere la meglio nell’atto conclusivo di Barcellona. La stagione proseguirà con l’imminente Masters 1000 di Madrid, poi a seguire gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

Flavio Cobolli ha analizzato la propria prestazione in sede di premiazione: “È stata una settimana incredibile. L’abbiamo trascorsa insieme anche vedendo l’impresa del Bayern Monaco in Champions League (ride, n.d.r.). Shelton, congratulazioni a te e a tutto il tuo team: sei un grande amico. Ti auguro il meglio per questa stagione e spero di incontrarti di nuovo. Ho amato molto questo torneo e sicuramente ci tornerò. Grazie al pubblico, mi piace giocare qui con voi. Grazie di tutto anche al mio team. Ieri ho chiamato la mia ragazza, che è qui, ma avendo perso forse era meglio se fosse rimasta a casa (ride, n.d.r.)“.