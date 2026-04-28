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Classifica Mondiali curling misto: l’Italia torna in corsa per il primo posto! La sconfitta del Canada riapre tutto
Al termine della sesta giornata delle nove previste nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling, in corso di svolgimento a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, sono in piena corsa per l’accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta, tornando in gara anche per il primo posto nel girone.
Il Canada e l’Italia sono appaiate in vetta con 5 vittorie ed 1 sconfitta, ma i canadesi conservano nei confronti degli azzurri ancora il vantaggio del successo nello scontro diretto: nelle ultime tre sfide della prima fase i canadesi sfideranno Germania, Cechia e Svizzera, mentre gli azzurri incroceranno Svizzera, Corea del Sud e Scozia.
Secondo il regolamento della competizione, con 20 squadre al via suddivise in due gironi da 10, solo la prima di ciascun raggruppamento avrà accesso diretto alle semifinali, mentre la seconda e la terza di ciascuno dei due gruppi avranno accesso ai play-off per definire le altre due semifinaliste.
MONDIALI DI CURLING DOPPIO MISTO 2026
Classifica Gruppo A dopo 6 giornate su 9
1 Australia 6
2 Giappone 4
2 Norvegia 4
2 Svezia 4
5 Cina 3
5 Estonia 3
7 Paesi Bassi 2
7 Nuova Zelanda 2
9 Danimarca 1
9 Francia 1
Classifica Gruppo B dopo 6 giornate su 9
1 Canada 5
1 Italia 5
3 Germania 4
3 Scozia 4
3 Svizzera 4
6 Corea del Sud 3
7 Cechia 2
7 Ungheria 2
9 Finlandia 1
10 Stati Uniti 0