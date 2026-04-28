Classifica Mondiali curling misto: l’Italia torna in corsa per il primo posto! La sconfitta del Canada riapre tutto

Al termine della sesta giornata delle nove previste nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling, in corso di svolgimento a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, sono in piena corsa per l’accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta, tornando in gara anche per il primo posto nel girone.

Il Canada e l’Italia sono appaiate in vetta con 5 vittorie ed 1 sconfitta, ma i canadesi conservano nei confronti degli azzurri ancora il vantaggio del successo nello scontro diretto: nelle ultime tre sfide della prima fase i canadesi sfideranno Germania, Cechia e Svizzera, mentre gli azzurri incroceranno Svizzera, Corea del Sud e Scozia.

Secondo il regolamento della competizione, con 20 squadre al via suddivise in due gironi da 10, solo la prima di ciascun raggruppamento avrà accesso diretto alle semifinali, mentre la seconda e la terza di ciascuno dei due gruppi avranno accesso ai play-off per definire le altre due semifinaliste.

MONDIALI DI CURLING DOPPIO MISTO 2026

Classifica Gruppo A dopo 6 giornate su 9

1 Australia 6

2 Giappone 4

2 Norvegia 4

2 Svezia 4

5 Cina 3

5 Estonia 3

7 Paesi Bassi 2

7 Nuova Zelanda 2

9 Danimarca 1

9 Francia 1

Classifica Gruppo B dopo 6 giornate su 9

1 Canada 5

1 Italia 5

3 Germania 4

3 Scozia 4

3 Svizzera 4

6 Corea del Sud 3

7 Cechia 2

7 Ungheria 2

9 Finlandia 1

10 Stati Uniti 0