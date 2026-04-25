Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi resiste al comando, Marquez si avvicina

Marco Bezzecchi si conferma al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della Sprint Race del GP di Spagna, quarta tappa stagionale andata in scena sul circuito di Jerez. Il centauro della Aprilia è caduto e ha marcato uno zero pesante, rimanendo comunque in testa alla graduatoria con 81 punti e quattro lunghezze nei confronti dello spagnolo Jorge Martin, suo compagno di squadra caduto sul tracciato bagnato in terra iberica.

Lo spagnolo Pedro Acosta si è inserito in terza piazza, a 21 punti di distacco dalla vetta e con la speranza di giocarsela fino in fondo con la sua KTM. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race nonostante una caduta, recuperando con un ingresso molto dubbio in pit-lane per cambiare la gomma in assetto da bagnato e ha così recuperato dodici punti nei confronti di Bezzecchi, portandosi a 24 lunghezze di ritardo. Più in difficoltà Francesco Bagnaia, per il momento fermo a 29 punti con l’altra Ducati ufficiale.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026 (dopo Sprint Race GP Spagna)

1. Marco Bezzecchi 81

2. Jorge Martin 77

3. Pedro Acosta 60

4. Marc Marquez 57

5. Fabio Di Giannantonio 55

6. Raul Fernandez 44

7. Ai Ogura 37

8. Francesco Bagnaia 34

9. Alex Marquez 28

10. Luca Marini 24

11. Brad Binder 23

12. Enea Bastianini 22

13. Franco Morbidelli 21

14. Johann Zarco 15

15. Fermin Aldeguer 13

16. Diogo Moreira 9

17. Fabio Quartararo 9

18. Alex Rins 3

19. Joan Mir 3

20. Toprak Razgatlioglu 1