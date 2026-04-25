Tre ritiri in quattro Sprint. La vera zavorra sulle ambizioni iridate di Marco Bezzecchi

Tre ritiri in quattro Sprint Race: è questo, numeri alla mano, il vero punto debole di Marco Bezzecchi in questo avvio del Mondiale 2026 di MotoGP. Una fragilità che pesa come una zavorra sulle ambizioni iridate del pilota romagnolo, nonostante una competitività complessiva che resta di altissimo livello.

L’ultima caduta, nella Sprint bagnata di Jerez de la Frontera, non è un episodio isolato, ma l’ennesimo tassello di una tendenza preoccupante: tre “zeri” nelle prime quattro gare del sabato, dopo quanto già accaduto in Argentina e in Texas. A questo si aggiunge una partenza non brillante, frutto di un episodio sfortunato: Marco ha perso aderenza per via di un tear off – una visiera a strappo – che gli è incredibilmente finita sotto la ruota posteriore facendolo scattare al rallentatore. Il riferimento è alla visiera di Alex Marquez.

Bezzecchi, comunque, resta leader del campionato grazie a una solidità impeccabile nelle gare lunghe della domenica, dove ha già messo a segno tre vittorie. Un rendimento che certifica non solo il suo talento, ma anche la competitività del pacchetto tecnico di Aprilia, capace di fare la differenza sulla distanza.

La classifica aggiornata racconta bene questo equilibrio precario:

Bezzecchi 81 punti

Jorge Martín 77 punti

Pedro Acosta 60 punti

Un margine ancora favorevole, ma troppo sottile se rapportato al potenziale espresso. I punti lasciati al sabato stanno infatti impedendo al riminese di costruire un vantaggio più solido sui diretti rivali, tenendo il campionato apertissimo.

Il dato tecnico è chiaro: il passo per vincere c’è, come dimostrato sia a Buriram sia nei riferimenti cronometrici di Jerez. Ciò che manca è la consistenza nelle Sprint, dove aggressività e gestione del rischio devono trovare un equilibrio più efficace. Senza questo salto di qualità, ogni errore della domenica rischia di avere un peso specifico enorme.