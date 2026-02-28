Marco Bezzecchi in pole position a Buriram! Marc Marquez in piazza d’onore, Bagnaia arretrato

Doveva essere pole position e così è stato per Marco Bezzecchi a Buriram, in Thailandia. Il pilota italiano dell’Aprilia ha confermato quanto di buono mostrato nel corso del primo weekend del Mondiale 2026 di MotoGP, andando a prendersi la P1 con il tempo di 1’28”652. Alle sue spalle la Ducati del campione del mondo in carica, Marc Marquez, staccato di 0”035, e l’Aprilia Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez, a 0”224.

Un time attack non perfetto per Bezzecchi, caduto nell’ultimo tentativo quando era in vantaggio rispetto al proprio riferimento precedente. Non il primo crash di giornata per “Bezz”, considerando quanto accaduto nella FP2, chiusa comunque ancora davanti a tutti. Una dimostrazione di forza, ma anche un segnale d’allarme in vista della Sprint Race odierna e del Gran Premio.

In tutto questo Marquez ci ha messo molto del suo, dopo aver faticato nel primo run a trovare la prestazione sulla GP26. Restando in casa Ducati, ottima la prova di Fabio Di Giannantonio con la Rossa VR46: quarto tempo a 0”266, davanti agli spagnoli Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM ufficiale), distanti dalla vetta rispettivamente di 0”349 e 0”409. Ai margini della top 10 troviamo Franco Morbidelli, nono con la Ducati VR46 a 0”669.

E Francesco Bagnaia? Pecco non è riuscito a superare il taglio della Q1, chiudendo terzo alle spalle di Fernandez e Morbidelli. Per questo scatterà dalla tredicesima casella sia nella Sprint sia nella gara domenicale. Una prestazione molto deludente per il piemontese che, dopo ottimi test, sembra essersi nuovamente smarrito come già accaduto lo scorso anno. Indietro anche Luca Marini (Honda), 14°, Enea Bastianini (KTM Tech3), 20°, e Michele Pirro (Ducati Gresini), 22°.