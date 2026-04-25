Marc Marquez se la ride: “Caduto al momento giusto e nella curva migliore”

Sprint Race folle a Jerez de la Frontera, teatro del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito andaluso, Marc Marquez ha offerto un’ulteriore dimostrazione del proprio talento, sostenuto anche da un pizzico di fortuna. Il pilota spagnolo si è imposto in una gara segnata dall’arrivo improvviso della pioggia, protagonista persino di una caduta in un momento cruciale.

Determinanti, tuttavia, sono stati il punto e la fase della corsa in cui si è verificato l’incidente: condizioni che hanno finito per favorire Márquez, abile nel risalire in sella e nel capitalizzare, sulla sua GP26, tutta l’esperienza di chi sa esaltarsi nelle situazioni più critiche. Alle sue spalle hanno chiuso il compagno di squadra Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, al volante della Ducati del Team VR46.

Giornata da dimenticare, invece, per Aprilia: Jorge Martín è stato costretto al ritiro per un problema tecnico, mentre Marco Bezzecchi, dopo una partenza difficile, è finito a terra sull’asfalto reso viscido dalla pioggia. “Mai vinto una gara dopo la caduta. Tutto si è creato nel miglior momento e nella zona migliore della pista per me. Qualcuno oggi dall’alto mi ha dato una mano, ho pensato che l’unica chance era mettere le gomme da bagnato. E poi sono rientrato in pista che ero terzo, ho spinto“, ha dichiarato l’iberico.

Un risultato che consente a Marquez di salire al quarto posto in classifica, a -24 da Bezzecchi, ancora leader con 81 punti e con un margine di +4 su Martín. L’appuntamento ora è per domani alle 14:00, quando andrà in scena il Gran Premio.