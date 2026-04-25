Francesco Bagnaia: “Ho avuto fortuna, ma con la moto faccio fatica”

Doppietta Ducati a Jerez De La Frontera. Sotto il diluvio Francesco Bagnaia ha conquistato una rocambolesca seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Spagna, quarto atto del Mondiale MotoGP, cedendo il passo al solo Marc Marquez. Gara da dominatore quella dello spagnolo che, malgrado una caduta, è riuscito a cambiare moto in corsa andandosi a prendere una vittoria precedendo proprio l’ex Campione del Mondo, al posto d’onore davanti a Morbidelli.

Una volta arrivato in zona mista, “Pecco” ha commentato quanto fatto: “A volte avere fortuna non è così male – ha detto Bagnaia – A parte gli scherzi: sono partito non bene, poi ha cominciato a piovere e non riuscivo a spingere, avevo poco grip. Appena ho visto che pioveva più forte abbiamo anticipato la mossa degli altri, forse con un giro di anticipo la gomma entrava meglio in temperatura. Ho tenuto Marc per un giro e mezzo, appena ho capito di non avere la sua confidenza ho deciso di lasciarlo andare. Ho comunque notato delle cose interessanti, devo dirle al mio Team. Ho avuto delle indicazioni per domani”.

Bagnaia ha poi chiosato: “Al penultimo giro ho detto: va bene così, avevo ampio vantaggio sul terzo, mi aveva già detto bene e non volevo rischiare; io fatico con la moto, non ho tanto grip, questo non aiuta. In bagarre ho faticato abbastanza, domani si deve lavorare su questo“.