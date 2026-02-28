Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, fuori Bezzecchi, Bagnaia impalpabile

Pedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM ha avuto la meglio in un controverso duello con Marc Marquez (Ducati), costretto a cedere la posizione all’ultima curva su indicazione della direzione gara in seguito ad una manovra di sorpasso ritenuta illegale dagli steward.

La tripletta iberica è stata completata dall’Aprilia di Raul Fernandez, che ha preceduto al traguardo i compagni di marca Ai Ogura e Jorge Martin, mentre il pole-man e grande favorito Marco Bezzecchi è caduto nelle battute iniziali della corsa. Bilancio negativo per l’Italia, con Fabio Di Giannantonio solo 8° davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini.

Entrano in zona punti anche Brad Binder 6° con la KTM e Joan Mir 7° con la Honda, mentre sono rimasti a sorpresa fuori dalla top10 alcuni big come i ducatisti Alex Marquez e Franco Morbidelli. Non male il rookie brasiliano Diogo Moreira, 13° con la Honda, mentre prosegue la crisi Yamaha con Jack Miller miglior M1 all’arrivo in quindicesima posizione.

Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint del GP di Thailandia 2026 di MotoGP.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP THAILANDIA MOTOGP 2026

1. Pedro Acosta (KTM)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Raul Fernandez (Aprilia)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Brad Binder (KTM)

7. Joan Mir (Honda)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Francesco Bagnaia (Ducati)

10. Luca Marini (Honda)

11. Alex Marquez (Ducati)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Diogo Moreira (Honda)

14. Franco Morbidelli (Ducati)

15. Jack Miller (Yamaha)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Alex Rins (Yamaha)

19. Maverick Vinales (KTM)

20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

21. Michele Pirro (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Aprilia)

LA CLASSIFICA E I DISTACCHI

1 Pedro Acosta (#37) — KTM — 1:31.143

2 Marc Marquez (#93) — Ducati — +0.108

3 Raul Fernandez (#25) — Aprilia — +0.540

4 Ai Ogura (#79) — Aprilia — +2.100

5 Jorge Martin (#89) — Aprilia — +3.851

6 Brad Binder (#33) — KTM — +4.612

7 Joan Mir (#36) — Honda — +4.924

8 Fabio Di Giannantonio (#49) — Ducati — +5.748

9 Francesco Bagnaia (#63) — Ducati — +6.910

10 Luca Marini (#10) — Honda — +7.796

11 Alex Marquez (#73) — Ducati — +8.504

12 Johann Zarco (#5) — Honda — +8.577

13 Diogo Moreira (#11) — Honda — +11.970

14 Franco Morbidelli (#21) — Ducati — +12.395

15 Jack Miller (#43) — Yamaha — +13.467

16 Fabio Quartararo (#20) — Yamaha — +15.079

17 Enea Bastianini (#23) — KTM — +15.452

18 Alex Rins (#42) — Yamaha — +15.876

19 Maverick Viñales (#12) — KTM — +21.445

20 Toprak Razgatlioglu (#7) — Yamaha — +25.860

21 Michele Pirro (#51) — Ducati — +27.892