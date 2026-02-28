Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Marquez, Bagnaia in quinta fila

La qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel miglior tempo assoluto. Sul tracciato thailandese di Buriram, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP, il portacolori Aprilia Racing ha fermato il cronometro sull’1’28”652, imponendosi in un contesto tecnico già estremamente competitivo.

Il dato cronometrico racconta però solo in parte la sua sessione. L’ultimo assalto al tempo è stato interrotto da una caduta quando il pilota romagnolo stava migliorando il proprio riferimento: un episodio che si aggiunge allo scivolone già registrato in FP2, nonostante anche in quella circostanza avesse chiuso al comando. Da un lato emerge una superiorità evidente sul giro secco; dall’altro si intravede una certa esposizione al rischio che potrebbe incidere sulla gestione della Sprint e della gara lunga.

Alle sue spalle, distanziato di appena 35 millesimi, si è collocato il campione del mondo in carica Marc Marquez con la Ducati Lenovo Team. Dopo un primo run poco incisivo, lo spagnolo ha trovato progressivamente confidenza con la GP26, arrivando a insidiare concretamente la pole. Terza posizione per Raul Fernandez, alfiere del team satellite Aprilia, staccato di 0”224.

In chiave Ducati si segnala anche la prova consistente di Fabio Di Giannantonio, quarto con la struttura VR46 Racing Team a 0”266. Subito dietro il duo spagnolo formato da Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM ufficiale), entrambi oltre i tre decimi dalla vetta. Nella parte finale della top ten compare Franco Morbidelli, nono con la Ducati VR46 a 0”669.

Il quadro cambia radicalmente analizzando la situazione di Francesco Bagnaia. Il piemontese non ha superato il taglio della Q1, terminando terzo nella sessione preliminare e mancando l’accesso alla fase decisiva. Scatterà quindi dalla tredicesima posizione sia nella Sprint sia nel Gran Premio. Una battuta d’arresto significativa, soprattutto alla luce delle indicazioni incoraggianti emerse nei test invernali, che riapre interrogativi sulla continuità del suo rendimento.

Più arretrati anche Luca Marini con Honda (14°), Enea Bastianini con KTM Tech3 (20°) e Michele Pirro con Ducati Gresini (22°). Un esito che, nel complesso, delinea una griglia estremamente frammentata e anticipa una competizione in cui la gestione del rischio e della costanza potrebbe rivelarsi determinante quanto la velocità pura.

GRIGLIA DI PARTENZA GP THAILANDIA MOTOGP 2026

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Raul Fernandez (Aprilia)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Joan Mir (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Francesco Bagnaia (Ducati)

14. Luca Marini (Honda)

15. Diogo Moreira (Honda)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Jack Miller (Yamaha)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Enea Bastianini (KTM)

21. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

22. Michel Pirro (Ducati)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2026

Q2:

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.652 3 6 345.0

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.687 6 8 0.035 0.035 341.7

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.876 6 8 0.224 0.189 336.4

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’28.918 6 8 0.266 0.042 339.6

5 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.001 2 7 0.349 0.083 345.0

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.061 8 8 0.409 0.060 341.7

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.077 6 9 0.425 0.016 340.6

8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.211 5 8 0.559 0.134 343.9

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.321 4 4 0.669 0.110 338.5

10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.385 3 8 0.733 0.064 342.8

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.402 5 7 0.750 0.017 339.6

12 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’29.532 3 8 0.880 0.130 336.4

Q1:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.784 3 8 336.4

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.090 3 6 0.306 0.306 338.5

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.348 3 9 0.564 0.258 341.7

4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.446 3 7 0.662 0.098 338.5

5 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’29.489 3 7 0.705 0.043 340.6

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.683 8 9 0.899 0.194 336.4

7 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.774 7 7 0.990 0.091 336.4

8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.834 3 9 1.050 0.060 333.3

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.067 6 9 1.283 0.233 332.3

10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.078 7 8 1.294 0.011 339.6

11 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.165 6 8 1.381 0.087 334.3

12 51 Michele PIRRO ITA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.361 3 8 2.577 1.196 334.3