Carlos Alcaraz ai giovani: “Sognate in grande, affrontate le sfide con entusiasmo”

Carlos Alcaraz sarà assente almeno fino a Wimbledon a causa dell’infortunio al polso destro subito a Barcellona: l’iberico in questo periodo sta partecipando a vari eventi, l’ultimo dei quali si è svolto a Murcia, in Spagna, e le sue parole sono state rilanciate da Punto de Break.

Durante il recupero l’iberico è tornato a casa dalla sua famiglia: “Ora mi rendo conto di ciò che conta veramente, e sono veramente grato per quello che ho, la mia famiglia, che è sempre stata la prima a sostenermi. I miei genitori non mi hanno mai costretto a giocare a tennis, mi hanno sempre dato una scelta, e questo mi ha aiutato molto a continuare a godermi il tennis, a non considerarlo un peso. Oggi è la mia famiglia che mi fa essere la persona che sono“.

Lo spagnolo a casa ha potuto assaporare una diversa quotidianità: “Ora mi rendo conto ed apprezzo di più le piccole cose. Adesso apprezzo molto il rimanere a casa con la mia famiglia ed i miei amici, fare qualcosa a casa, sono queste piccole cose che valorizzo davvero adesso. Quando sei in competizione e in viaggio, non ti rendi conto quanto siano importanti le cose semplici e piccole che fanno parte della tua quotidianità“.

Alcaraz ha anche lanciato un messaggio ai giovani presenti: “Vi dico di pensare in grande, di sognare in grande, di affrontare le sfide con entusiasmo. Godetevi il processo, il percorso, e qualunque cosa accada, che si raggiunga o meno il risultato finale, ricordatevi di un cammino splendido, di un viaggio molto bello e sorridete a piena bocca. Il consiglio che darò sempre ai giovani è di avere pazienza, godersi il cammino, godersi ciò che stanno facendo: domani apprezzeranno e si divertiranno a ricordare ciò che hanno fatto“.