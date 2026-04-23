Canottaggio
Canottaggio, il Memorial d’Aloja torna ad essere l’opening stagionale internazionale
Nel fine settimana andrà in scena a Piediluco, in Umbria, la 40ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, che aprirà la stagione internazionale: saranno circa 300 gli atleti al via, con 20 Paesi rappresentati.
Oltre all’Italia, infatti, saranno al via Azerbaigian, Atleti Individuali Neutrali, Egitto, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Lituania, Moldavia, Porto Rico, Cechia, Serbia, Sudan, Svezia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan e Zimbabwe.
Dopo la parentesi su distanze brevi dello scorso ottobre, con questa edizione si torna ai 2000 metri, anche se alle prossime Olimpiadi si gareggerà su 1500 metri: per ciascuna specialità andranno in scena due gare. La prima vedrà batterie il venerdì pomeriggio e finali sabato mattina, la seconda con batterie sabato pomeriggio e finali domenica mattina.
Molto nutrita, ovviamente, la pattuglia azzurra al via: il Direttore Tecnico dell’Italia, Antonio Colamonici, schiererà ben 58 equipaggi totali, da testare in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, composti da 39 atleti senior, 46 Under 23 e 10 Under 19.