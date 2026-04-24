Canottaggio, nelle batterie del Memorial d’Aloja in evidenza Rambaldi e Chiumento nel doppio maschile

Si apre a Piediluco, in Umbria, la 40ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, che segna l’inizio della stagione internazionale: nelle batterie di gara-1, con finali previste domani mattina, si mettono in mostra nel doppio maschile Luca Rambaldi e Luca Chiumento, autori del miglior crono assoluto.

Nel doppio maschile il miglior crono assoluto è di Luca Rambaldi e Luca Chiumento, che si impongono in 6:14:85, mentre nell’altra serie Marco Selva e Gabriel Soares svettano con il tempo di 6:16:79, invece nel doppio femminile Clara Guerra ed Alice Gnatta entrano in finale con quarto crono complessivo. Nel singolo femminile la miglior italiana è Alice Codato, schierata in questa specialità dopo il forfait di Laura Meriano nel due senza, che passa all’ultimo atto con il terzo tempo assoluto.

Due secondi posti, invece, per gli equipaggi dell’Italia nel quattro senza maschile: nella prima batteria l’Ucraina precede la barca di Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, mentre nella seconda serie la Francia batte la formazione composta da Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina ed Alfonso Scalzone.

Matteo Lodo e Giovanni Codato firmano il miglior riscontro nel due senza maschile, davanti a Guglielmo Melegari e Giovanni Paoli, mentre nel due senza femminile chiudono alla piazza d’onore Elisa Marconcini e Matilde Orsetti, invece nel quattro senza femminile svettano Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi.

Nel quattro di coppia femminile Francia e Cechia precedono l’equipaggio di Matilde Paoletti, Valentina Mascheroni, Gaia Umbra Chiavini e Sara Borghi, mentre il quattro di coppia maschile di Pietro Zampaglione, Luigi Tommaso Riccelli, Leonardo Salerno ed Emanuele Palacio Cano finisce quarto alle spalle dell’Ucraina e delle due imbarcazioni della Cechia.

Nell’otto femminile miglior tempo per Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Carolina Cassani, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Clara Guerra ed Alice Codato, con Emanuele Capponi timoniere, mentre nell’otto maschile svettano Virgilio Sorrentino, Davide Todeschini, Marco Gilardoni, Giovanni Acatrinei, Mattia Soldo, Filippo Angella, Tancredi Mancuso e Matteo Pozzobon, con Ilaria Colombo al timone.