Canottaggio, consegnato a Giacomo Perini il bronzo delle Paralimpiadi di Parigi 2024

Al Salone d’Onore del CONI, in occasione del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Giacomo Perini ha ricevuto la medaglia di bronzo ottenuta ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 nel singolo PR1 maschile del paracanottaggio. Inizialmente terzo, l’azzurro era stato squalificato al termine della gara poiché aveva con sé sull’imbarcazione un cellulare, vietato dal regolamento: la Federazione Italiana Canottaggio aveva fatto ricorso, che era stato accolto dal Tribunale Arbitrale dello Sport, ritenendo che la squalifica fosse sproporzionata, restaurando il risultato della gara.

L’emozione di Giacomo Perini nelle parole rilasciate ai microfoni del sito federale: “Dopo un anno abbondante l’emozione di tenere la medaglia tra le mani è tantissima perché ci ho sperato fino all’ultimo, spero che questo bronzo possa rappresentare non solo una mia vittoria personale ma anche uno stimolo per investire e supportare sempre di più il canottaggio paralimpico. La squadra si sta allargando e ha tanta voglia di vincere e tornare sul podio. Questa medaglia la voglio dedicare ai miei familiari, che sono i miei primi sponsor e quelli che hanno sempre creduto in me. Per una persona con disabilità la medaglia è solo la punta dell’iceberg, la cosa più importante è la possibilità di riprendere la vita in mano, di conoscere la propria disabilità e di vederla non come un limite ma come un’opportunità. È passato un anno e mezzo, ma è uno stimolo per proseguire nel modo migliore verso Los Angeles insieme alle Fiamme Gialle, che mi hanno accolto nella loro famiglia. Ringrazio l’Aniene per aver contribuito al raggiungimento di questo risultato, oltre alla FIC e al CIP per aver reso possibile il riconoscimento di quanto mi era stato ingiustamente tolto“.

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ha affermato: “Un riconoscimento che nasce da lontano e che non è solo formale ma celebra il valore di una prestazione ottenuta correttamente sul campo, una decisione di straordinaria importanza che restituisce giustizia a Giacomo Perini e all’intero movimento paralimpico italiano. Un plauso anche alla precedente governance che ha portato avanti un ricorso che oggi è stato vinto e che ci permette di festeggiare un meritato bronzo“.

Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Rossano Galtarossa, ha dichiarato: “Il valore di questa medaglia è eccezionale perché da un lato premia la dedizione di un atleta dalle grandi qualità agonistiche e umane, come il nostro Giacomo, che l’aveva meritatamente conquistata sul campo, e dall’altro rappresenta un’opportunità importante per promuovere il nostro pararowing, disciplina altamente formativa e in grado di regalare sensazioni fantastiche a uomini e donne di ogni abilità“.