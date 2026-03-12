Canottaggio, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del canottaggio e del coastal rowing a Los Angeles 2028. Saranno in programma quindici eventi (sette maschili, sette femminili, uno misto): saranno 502 gli atleti in gara nel complesso. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di un’imbarcazione per gara.

Per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 il numero di posti per la qualificazione vede per la terza volta la parità di genere con 251 posti disponibili per sesso, compresi i posti riservati al Paese ospitante e quelli universali, assegnati per garantire un’ampia partecipazione durante le gare dei Giochi Olimpici.

Per il canottaggio vi saranno tre occasioni in cui sarà in gioco la qualificazione alle Olimpiadi: la prima sarà quella dei Campionati Mondiali 2027, seguiti dalle Regate Continentali di Qualificazione nel 2027 o nel 2028 (riservate soltanto ai singoli), quindi ci sarà la Regata Finale di Qualificazione Olimpica, che si svolgerà nel 2028.

Un totale di 302 atleti potrà di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 ai Campionati Mondiali 2027 in programma a Lucerna, in Svizzera, dal 23 al 29 agosto. La competizione è aperta a tutti i Comitati Olimpici Nazionali (NOC): gli equipaggi meglio classificati (in base alle quote a disposizione in ogni evento) qualificheranno la barca.

Le regate di qualificazione continentale offrono l’opportunità ad un totale di 36 atleti di qualificarsi attraverso quattro manifestazioni: Asia/Oceania, Africa, Americhe ed Europa. Possono parteciparvi quei Paesi che non hanno partecipato, non hanno qualificato nessuna barca o si sono qualificati con una barca ai Campionati del Mondo di canottaggio 2027.

La Regata Finale di Qualificazione Olimpica si svolgerà in sede da definire, nel 2028: sarà l’ultima possibilità per 88 atleti di assicurarsi un posto per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Qualsiasi Paese può partecipare a qualsiasi evento in cui non si sia già qualificato.

Per il coastal rowing vi saranno due opportunità per ottenere la qualificazione: la prima sarà alle Beach Sprint Finals di Oeiras, in Portogallo, in programma dal 6 al 9 ottobre 2027, mentre la seconda avrà luogo agli eventi continentali di qualificazione olimpica.

Alle Beach Sprint Finals 2027 si qualificheranno 24 atleti, ovvero 6 doppi misti, 6 singoli maschili e 6 singoli femminili, mentre l’Europa avrà a disposizione per l’evento continentale di qualificazione olimpica 8 pass, ovvero 2 doppi misti, 2 singoli maschili e 2 singoli femminili.