TALENT ZONE| Canottaggio Talk con il campione mondiale Josef Marvucic

Josef Giorgio Marvucic, classe 2006, è una delle stelle nascenti del canottaggio italiano, in forza alla Canottieri San Giorgio (e nel giro Fiamme Oro/Nazionale). Nel 2025 in coppia con Marco Prati, ha dominato la scena internazionale conquistando il titolo di Campione del Mondo e d’Europa U23, iniziando a bussare alle porte del mondo Senior.

In questa puntata di TALENT ZONE, Josef ci porta dietro le quinte del canottaggio d’élite. Ci spiega come nascono gli abbinamenti e gli equipaggi, mettendo in luce le caratteristiche fisiche e mentali che gli appartengono. Dalla preparazione alla strategia della gara, vivremo il “momento della vittoria” attraverso gli occhi di un fuoriclasse. Con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti internazionali, l’obiettivo resta uno solo: restare concentrati per continuare a vincere.

📌 Nel video potrai scoprire:

La chimica dell’armo: Come nascono gli abbinamenti in barca e i criteri tecnici dietro la scelta degli equipaggi della Nazionale.

Dna da campione: Le caratteristiche fisiche e la forza mentale necessarie per imporsi in una disciplina di resistenza estrema.

La strategia del sorpasso: Cosa succede nella testa di un atleta durante una finale mondiale: la gestione dello sforzo e il momento del “break” decisivo.

Il salto di categoria: Il passaggio dalle giovanili al mondo Senior e la sfida di confrontarsi con i giganti del canottaggio mondiale.

Road to 2026: La preparazione per i prossimi Mondiali U23 e il sogno degli Europei in casa: la filosofia di Josef tra umiltà e ambizione.

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