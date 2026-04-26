Canottaggio, l’Italia vince il 40° Memorial Paolo d’Aloja davanti a Grecia e Francia

L’Italia ha vinto la classifica a punti della 40ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, manifestazione che apre la stagione internazionale: nelle 43 finali complessive disputate in due giorni, infatti, gli azzurri hanno accumulato 89 punti, precedendo la Grecia, seconda a quota 43, e la Francia, terza con 21.

Nel quattro di coppia maschile affermazione di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, andando a precedere la Cechia dopo aver preso la prima posizione sin dal via. Nel doppio maschile vince la Francia, ma Marco Selva e Niels Torre sono terzi, mentre Gabriel Soares e Leonardo Tedoldi sono sesti. Nel singolo femminile vince l’ucraina Kateryna Dudchenko, ma è terza ad 1″ Alice Codato, così come salgono sul gradino più basso del podio, nel doppio femminile, Clara Guerra ed Alice Gnatta. Codato, Gnatta, Guerra ed Alizée Ribolzi sono terze nel quattro di coppia femminile, precedute da Francia e Cechia.

Nel due senza femminile secondo posto per Sofia Ascalone e Linda De Filippis, con un equipaggio societario di RCC Tevere Remo e Marina Militare, mentre sono terze Marta Ravizza e Giorgia Canale. Nel quattro senza maschile Matteo Lodo, Giovanni Codato, Nunzio Di Colandrea e Salvatore Monfrecola sono secondi a 0″27 dalla Francia, poi i quattro azzurri salgono sull’otto assieme a Davide Comini, Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori e Giuseppe Vicino, con al timone Alessandra Faella, e vincono davanti a Francesco Pallozzi, Giovanni Abagnale, Alessandro Timpanaro, Riccardo Peretti, Davide Verità, Alfonso Scalzone, Leonardo Pietra Caprna e Alessandro Bonamoneta, con al timone Lorenzo Tronconi.

Nel due senza maschile, invece, Giovanni Paoli e Guglielmo Melegari vincono davanti alla Turchia per 0″07, mentre nel quattro senza femminile Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi vincono davanti a Sara Lisi, Elisa Marconcini, Matilde Orsetti e Giorgia Sciattella. Nell’otto femminile Merlini, Mondelli, Terrazzi e Pelacchi, assieme a Letizia Martorana, Carolina Cassani, Sofia Ascalone e Linda De Flippis, centrano il primo posto e precedono Lucrezia Monaci, Alessandra Grasselli, Giorgia Canale, Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Marta Ravizza, Sara Lisi e Giorgia Sciattella.

Nella categoria pesi leggeri, nel singolo maschile successo di Luca Borgonovo, mentre nel doppio maschile si impongono Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo, che precedono Christian Milano ed Elio Colombrino, con l’equpaggio societario di SC Irno ed Ospedalieri Treviso. Nella categoria Under 19, nel doppio maschile successo di Eduardo Moschella Primicerio ed Elia Bressan, che precedono Grecia ed Uzbekistan, mentre nel due senza femminile Carolina Cassani e Letizia Martorana si impongono davanti ad Uzbekistan e Grecia. Nel due senza maschile sono quarti Tommaso Salvini e Matteo Moretti, mentre nel singolo maschile Carlo Cavallaro è secondo alle spalle del greco Iason Mouselimis, infine nel doppio femminile Maria Lucrezia Dittamo e Francesca Sasso sono seconde alle spalle della Grecia.