Canottaggio, Andrea Panizza firma un prestigioso record del mondo nei 1000 metri

Nella giornata di ieri è arrivato un nuovo record mondiale per l’Italia del canottaggio. Andrea Panizza, pedina fondamentale del quattro di coppia azzurro capace di conquistare l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e l’oro ai Mondiali di Shanghai 2025, ha stabilito infatti il nuovo primato globale indoor sulla distanza dei 1000 metri.

Il vogatore italiano ha fermato il cronometro in 2’38″0 al remoergometro, migliorando di un decimo il precedente world record siglato sempre nel 2026 dal neozelandese Logan Ullrich, vice-campione olimpico in carica nel quattro senza. Il canottiere delle Fiamme Gialle tornerà in azione sabato 28 febbraio nella finale dei Mondiali dopo aver ottenuto il primo posto nella prova di qualificazione.

Panizza, che ha firmato il nuovo record del mondo passando in 30″2 ai 200, 1’01″9 ai 400, 1’34″1 ai 600 e 2’06″2 agli 800, andrà a caccia di una medaglia iridata anche sul minuto, specialità in cui si è piazzato in seconda posizione nella fase di qualificazione.