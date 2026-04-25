Canottaggio, ottimi risultati per l’Italia nella prima giornata di finali del Memorial d’Aloja

L’Italia si conferma Nazione di riferimento del panorama internazionale e ben figura nella prima giornata di finali del Memorial Paolo d’Aloja a Piediluco. I risultati di maggior rilievo sono le affermazioni del quattro di coppia e del due senza maschile. Spiccano anche il secondo posto di Alice Codato nel singolo femminile e la terza piazza del doppio maschile. In gara quasi trecento atleti in arrivo da venti Paesi.

Nel quattro di coppia maschile Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, vicecampioni olimpici e campioni mondiali, chiudono con il tempo di 05:46:71 e piegano la resistenza di Repubblica Ceca e Ucraina. Nel due senza maschile il podio è tutto azzurro. Matteo Lodo e Giovanni Codato dominano la scena con 06:43:39, tempo che gli regala la vittoria con oltre otto secondi di margine su Giovanni Paoli e Guglielmo Melegari, mentre il bronzo è per Davide Verità e Giovanni Abagnale.

Lotta con il coltello tra i denti e cede solo negli ultimi metri Alice Codato che conquista l’argento nel singolo femminile, per soli 66 millesimi, dopo un serratissimo testa a testa con la greca Evangelia Anastasiadou, prima con 07:53:07. Marco Selva e Gabriel Soares conquistano il bronzo nel doppio maschile alle spalle di Repubblica Ceca e Francia, e con 43 centesimi di vantaggio su Leonardo Tedoldi e Niels Torre.

Il quattro senza femminile registra il successo dell’equipaggio di Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi davanti alla formazione Under 23 composta da Sara Lisi, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Giorgia Sciattella. Nel quattro senza maschile affermazione della Francia che chiude con 06:05:92, e precede i due equipaggi tricolore: Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino precedono Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina e Alfonso Scalzone.

Deve accontentarsi della piazza d’onore il quattro di coppia femminile composto da Matilde Paoletti, Valentina Mascheroni, Gaia Umbra Chiavini e Sara Borghi. Nella finale del due senza femminile successo per il duo ceco Santruckova-Flaminkova con il tempo di 7:33:40. Secondo posto per le azzurre Elisa Marconcini-Matilde Orsetti con il tempo di 07:45:09, mentre chiude al terzo posto Italia C, equipaggio composto da Elisa Marconcini-Matilde Orsetti. Nell’otto maschile la vittoria sorride al team composto da Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori, Nunzio Di Colandrea, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato con al timone Alessandra Faella, 05:36:90 il loro crono di riferimento.

Portano a casa l’argento Alessandro Timpanaro, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi, Giovanni Abagnale, Davide Verità, Alfonso Scalzone, Leonardo Pietra Caprina e Alessandro Bonamoneta con al timone Lorenzo Tronconi, staccati di +2.12. Nell’otto femminile l’equipaggio di Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Carolina Cassani, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Clara Guerra e Alice Codato (tim. Emanuele Capponi) si impone con 06:18:32 e infligge oltre due minuti di distacco alla formazione Under 23 composta da Lucrezia Monaci, Alessandra Grasselli, Matilde Orsetti, Elisa Marconcini, Giorgia Canale, Marta Ravizza, Sara Lisi e Giorgia Sciattella (tim. Morgana Maroni).

Quarte Clara Guerra e Alice Gnatta nel doppio femminile. Sesto posto per Edoardo Rocchi nel singolo maschile, concluso con la vittoria del serbo Pimenov. Elena Sali e Luca Borgonovo portano in alto il tricolore conquistando l’oro nelle gare di singolo della categoria Pesi Leggeri, doppio oro Italia nei singoli. Il migliore dei quattro doppi maschili in gara è quello di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo. In campo femminile ottengono l’argento Giulia Grandi e Chiara Cobalchini.

Nelle batterie del pomeriggio Marta Ravizza e Giorgia Canale sono terze nel due senza con 07:38:33 davanti a Sofia Anastasia Ascalone e Linda De Filippis. Nel due senza il tandem Guglielmo Melegari/Giovanni Paoli ottiene il miglior tempo con 06:32:58, mentre nel singolo femminile si mette in evidenza Emma Lunatti, miglior tempo con 07:26:10.

Nella seconda batteria del singolo maschile Edoardo Rocchi chiude terzo con il crono di 07:01:72. Nel doppio femminile Clara Guerra e Alice Gnatta vincono la seconda batteria in 07:06:34, mentre Nils Torre e Marco Selva sono secondi nella seconda serie di quello maschile, 06:15:02 il loro crono di riferimento.

Luca Borgonovo stacca il miglior tempo nel singolo maschile della categoria pesi leggeri con 07:18:98. Nel quattro senza femminile Merlini-Mondinelli-Terrazzi-Palacchi fissano il miglior tempo con 07:01:99. Nel quattro senza maschile Di Colandrea-Monfrecola-Lodo-Codato sono secondi, con 06:03:62, nella seconda batteria alle spalle dei francesi, mentre nella prima serie Gaetani Liseo-Sartori-Pietra Carpina-Scalzone sono primi in 06:03:64.

Nel doppio maschile pesi leggeri il miglior tempo è del tandem Tito Christoforakis-Giovanni Borgonovo con 06:47:43. Nella serie del quattro di coppia femminile Gnatta-Ribolzi-Guerra-Codato chiudono con 06:37:48 e sono seconde alle spalle della Repubblica Ceca. Nel quattro di coppia maschile Chiumento-Rambaldi-Panizza-Gentili fissano il miglior tempo con 05:53:21. Le serie dell’otto si chiudono con il miglior tempo di ITA in campo femminile, 06:44:02 il crono di riferimento, e quello di ITA 3, 06:07:48 il tempo finale, in campo maschile.