Canoa
Canoa velocità, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima dell’esordio in Coppa del Mondo
Si avvicina l’inizio della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: l’Italia si appresta a vivere la prima tappa del massimo circuito internazionale, in programma a Szeged, in Ungheria, nel fine settimana dall’8 al 10 maggio, con un ultimo raduno collegiale.
Gli azzurri saranno al lavoro, infatti, a Sabaudia (Latina) da domenica 19 aprile a martedì 5 maggio, quando poi la Nazionale partirà alla volta della località magiara. Sono 22 i convocati dell’Italia per l’ultimo blocco di preparazione in vista dell’appuntamento internazionale.
Nutrito il settore del kayak, composto da 11 uomini e 7 donne, mentre il comparto della canadese conta 3 uomini ed una sola donna. L’Italia, in questo caso, riparte dalla consolidata coppia Carlo Tacchini/Gabriele Casadei, da Nicolae Craciun e dalla giovane in rapida ascesa Olympia Della Giustina.
Per quanto concerne il comparto del kayak, invece, tra gli uomini spiccano i nomi di Andrea Domenico Di Liberto e Samuele Burgo, mentre nel settore femminile saranno presenti Lucrezia Zironi e Meshua Marigo/Irene Bellan.
I CONVOCATI DELL’ITALIA
KAYAK MASCHILE
FIAMME GIALLE SEZ. CANOA: Achille SPADACINI, Federico ZANUTTA, Andrea SCHERA, Nicolò VOLO, Giovanni
Francesco PENATO, Francesco LANCIOTTI, Samuele BURGO
C.S. CARABINIERI: Giacomo CINTI, Giacomo ROSSI
G.S. FIAMME AZZURRE: Andrea Domenico DI LIBERTO
C. C. ANIENE: Tommaso FRESCHI
KAYAK FEMMINILE
G.S. FIAMME AZZURRE: Lucrezia ZIRONI, Meshua MARIGO, Giada ROSSETTI, Sara DALDOSS
GR. SP. FIAMME ORO: Irene BELLAN
GR. SP. MARINA MILITARE: Giorgia LACALAMITA, Agata FANTINI
CANADESE MASCHILE
GR.SP. FIAMME ORO: Carlo TACCHINI, Gabriele CASADEI, Nicolae CRACIUN
CANADESE FEMMINILE
GR.SP. FIAMME ORO: Olympia DELLA GIUSTINA