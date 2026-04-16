Canoa velocità, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima dell’esordio in Coppa del Mondo

Si avvicina l’inizio della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: l’Italia si appresta a vivere la prima tappa del massimo circuito internazionale, in programma a Szeged, in Ungheria, nel fine settimana dall’8 al 10 maggio, con un ultimo raduno collegiale.

Gli azzurri saranno al lavoro, infatti, a Sabaudia (Latina) da domenica 19 aprile a martedì 5 maggio, quando poi la Nazionale partirà alla volta della località magiara. Sono 22 i convocati dell’Italia per l’ultimo blocco di preparazione in vista dell’appuntamento internazionale.

Nutrito il settore del kayak, composto da 11 uomini e 7 donne, mentre il comparto della canadese conta 3 uomini ed una sola donna. L’Italia, in questo caso, riparte dalla consolidata coppia Carlo Tacchini/Gabriele Casadei, da Nicolae Craciun e dalla giovane in rapida ascesa Olympia Della Giustina.

Per quanto concerne il comparto del kayak, invece, tra gli uomini spiccano i nomi di Andrea Domenico Di Liberto e Samuele Burgo, mentre nel settore femminile saranno presenti Lucrezia Zironi e Meshua Marigo/Irene Bellan.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE

FIAMME GIALLE SEZ. CANOA: Achille SPADACINI, Federico ZANUTTA, Andrea SCHERA, Nicolò VOLO, Giovanni

Francesco PENATO, Francesco LANCIOTTI, Samuele BURGO

C.S. CARABINIERI: Giacomo CINTI, Giacomo ROSSI

G.S. FIAMME AZZURRE: Andrea Domenico DI LIBERTO

C. C. ANIENE: Tommaso FRESCHI

KAYAK FEMMINILE

G.S. FIAMME AZZURRE: Lucrezia ZIRONI, Meshua MARIGO, Giada ROSSETTI, Sara DALDOSS

GR. SP. FIAMME ORO: Irene BELLAN

GR. SP. MARINA MILITARE: Giorgia LACALAMITA, Agata FANTINI

CANADESE MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Carlo TACCHINI, Gabriele CASADEI, Nicolae CRACIUN

CANADESE FEMMINILE

GR.SP. FIAMME ORO: Olympia DELLA GIUSTINA