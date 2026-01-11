Altri video
Manfredi Rizza, uno dei pilastri della canoa sprint italiana, ci racconta la sua carriera tra grandi successi, strategie tecniche e ambizioni future.
Dall’argento conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (K-1 200 m), al ruolo chiave nell’equipaggio K4 500 m che ha raggiunto la finale ai Mondiali 2025 di Milano.
In questa intervista scopriamo:
il significato di una medaglia olimpica
come si prepara un atleta di alto livello nella canoa sprint
le sfide tecniche tra gare individuali e di squadra
la mentalità per affrontare i grandi eventi internazionali
gli obiettivi per la prossima stagione e oltre
Approfondimenti unici per chi ama lo sport, la canoa e le storie di atleti italiani che competono ai massimi livelli.
conduce Alice Liverani