Manfredi Rizza, uno dei pilastri della canoa sprint italiana, ci racconta la sua carriera tra grandi successi, strategie tecniche e ambizioni future.
Dall’argento conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (K-1 200 m), al ruolo chiave nell’equipaggio K4 500 m che ha raggiunto la finale ai Mondiali 2025 di Milano.

In questa intervista scopriamo:

il significato di una medaglia olimpica

come si prepara un atleta di alto livello nella canoa sprint

le sfide tecniche tra gare individuali e di squadra

la mentalità per affrontare i grandi eventi internazionali

gli obiettivi per la prossima stagione e oltre

Approfondimenti unici per chi ama lo sport, la canoa e le storie di atleti italiani che competono ai massimi livelli.

#CanoaSprint #ManfrediRizza #Tokyo2020 #Mondiali2025 #K4Finale #ItaliaTeam

conduce Alice Liverani

