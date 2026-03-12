Canoa slalom, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione della canoa slalom per Los Angeles 2028. Saranno in programma sei eventi (tre maschili e tre femminili): per la parità di genere tali regole, di seguito esposte, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Saranno qualificati un totale di 82 atleti.

Ogni Nazione potrà qualificare al massimo un’imbarcazione per ciascun evento, per un massimo di complessivi 6 atleti per Paese. Ogni atleta selezionato, a Parigi potrà prendere parte a più di una gara ed in ciascun evento potranno essere in gara due atleti dello stesso Paese.

Saranno tre gli step che qualificheranno a Los Angeles: si inizierà con il ranking di qualificazione olimpica, si proseguirà con i vari campionati continentali e si chiuderà con l’evento globale di qualificazione olimpica. Sia per le imbarcazioni maschili che per quelle femminili nel K1 saranno a disposizione 14 posti, che diventeranno 17 nel C1 e 10 nel kayak cross.

Saranno 38 i posti in palio attraverso il ranking di qualificazione olimpica, 19 per genere: sia al maschile che al femminile ci saranno 10 pass nel K1, 6 nel C1 e 3 nel kayak cross. Sia al maschile che al femminile un ulteriore posto per genere, provvisoriamente nel K1 o nel kayak cross, sarà riservato agli Stati Uniti.

Invece saranno 30 i pass assegnati nei campionati continentali: sia al maschile che al femminile l’Europa potrà qualificare un’imbarcazione in ciascuna specialità, per un totale di 6 posti, 3 per genere. Nell’evento globale di qualificazione olimpica, infine, saranno a disposizione due pass per genere in ciascuna specialità.