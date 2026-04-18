Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari sabato 18 aprile, programma, streaming, big azzurri in gara

Oggi, sabato 18 aprile, andrà in scena a Riccione l’ultima giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-5 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, evento clou della stagione.

LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 18.00

Campionati in cui le sorprese non sono mancate, nella necessità di dare il via a un ricambio generazionale. Ne aveva parlato il direttore tecnico Cesare Butini alla vigilia. Da questo punto di vista, alcune gare hanno seguito in scia le sue considerazioni.

A questo proposito, con curiosità saranno da seguire i 400 misti, vista l’assenza di Alberto Razzetti, che ha deciso di spendersi in altre specialità. Il nome di Jacopo Borbotti, in miglioramento su tutte le distanze, potrebbe essere da seguire. Tornando ai soliti noti, invece, ci si aspetta una reazione da Benedetta Pilato, dopo non essere riuscita a centrare le qualificazione per gli Europei nei 100 rana. Sui 50 la pugliese può nuotare qualcosa di speciale. Gara in cui, a livello maschile, Simone Cerasuolo vorrà allargare le spalle e mostrare i muscoli del campione del mondo in carica.

In tutto questo, nei 400 stile libero femminili Simona Quadarella porrà fine alla sua settimana di fatiche, andando in caccia del titolo, dopo aver posto il sigillo negli 800 e nei 1500 stile libero. 30 vasche in cui si ritroverà con piacere Gregorio Paltrinieri, dedito alle acque libere, ma che non ha abbandonato il suo vecchio amore.

L’ultima giornata dei campionati italiani di nuoto 2026, in programma a Riccione, sarà divisa in due sessioni: dalle ore 10:00 ci saranno le eliminatorie; dalle 18:00 sono previste le finali. Non ci sarà copertura televisiva quest’oggi e sarà possibile seguire in streaming su RaiPlay Sport 1 l’evento limitatamente alla sessione serale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni menzionate.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026 0GGI

Sabato 18 aprile

Sessione mattutina

10:00 50 rana donne – Eliminatorie

10:08 50 rana uomini – Eliminatorie

10:16 400 stile libero donne – Eliminatorie

10:38 400 misti uomini – Eliminatorie

10:55 200 dorso donne – Eliminatorie

11:09 1500 stile libero uomini – Serie 2, 3

11:45 50 farfalla donne – Eliminatorie

Sessione serale

18:00 50 rana donne – Finale Junior

A seguire 50 rana donne – Finale B/A

18:07 50 rana uomini – Finale Junior

A seguire 50 rana uomini – Finale B/A

18:14 400 stile libero donne – Finale Junior

A seguire 400 stile libero donne – Finale B/A

18:32 400 misti uomini – Finale

18:44 200 dorso donne – Finale Junior

A seguire 200 dorso donne – Finale B/A

19:09 1500 stile libero – Serie 1

19:29 50 farfalla donne – Finale Junior

A seguire 50 farfalla donne – Finale B/A

19:39 4×100 stile libero uomini – Serie

BIG AZZURRI IN GARA

Sabato 18 aprile

Sessione mattutina

10:00 50 rana donne – Eliminatorie – Benedetta Pilato, Anita Bottazzo, Lisa Angiolini

10:08 50 rana uomini – Eliminatorie – Simone Cerasuolo

10:16 400 stile libero donne – Eliminatorie – Simona Quadarella

10:38 400 misti uomini – Eliminatorie – Jacopo Barbotti, Emanuele Potenza

10:55 200 dorso donne – Eliminatorie – Federica Toma

11:09 1500 stile libero uomini – Serie 2, 3

11:45 50 farfalla donne – Eliminatorie – Sara Curtis, Silvia Di Pietro

Sessione serale

18:00 50 rana donne – Finale Junior

A seguire 50 rana donne – Finale B/A

18:07 50 rana uomini – Finale Junior

A seguire 50 rana uomini – Finale B/A

18:14 400 stile libero donne – Finale Junior

A seguire 400 stile libero donne – Finale B/A

18:32 400 misti uomini – Finale

18:44 200 dorso donne – Finale Junior

A seguire 200 dorso donne – Finale B/A

19:09 1500 stile libero – Serie 1 – Gregorio Paltrinieri

19:29 50 farfalla donne – Finale Junior

A seguire 50 farfalla donne – Finale B/A

19:39 4×100 stile libero uomini – Serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (solo la sessione serale)

Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)