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Le voci dei grandi protagonisti della terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione. Una giornata intensa, ricca di risultati importanti e indicazioni preziose in vista degli Europei di Parigi.

Nelle interviste realizzate da Sofia Altavilla e Martina Bonacchi, ascoltiamo le parole a caldo dei protagonisti subito dopo le loro gare:
🎙️ Luca De Tullio
🎙️ Anita Gastaldi
🎙️ Chiara Della Corte
🎙️ Jacopo Barbotti
🎙️ Sara Curtis, protagonista assoluta di questi Assoluti
🎙️ Emma Virginia Menicucci
🎙️ Simona Quadarella, ancora una volta riferimento del fondo italiano

Spazio anche a Nicolò Martinenghi, che racconta l’infortunio che lo ha costretto a saltare gli Assoluti di Riccione, offrendo uno sguardo importante sul suo percorso di recupero.

Un contenuto imperdibile per chi segue il nuoto italiano, con tutte le emozioni, le analisi e le dichiarazioni dei protagonisti direttamente dal campo gara.

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