Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 14 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara

Oggi, martedì 14 aprile, prenderanno il via i campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione. Nella piscina romagnola si prevede un day-1 interessante in cui, oltre alla conquista dei titoli, sarà interessante annotare gli atleti che staccheranno il biglietto per gli Europei 2026 a Parigi, evento clou di questa stagione. La rassegna continentale per il nuoto in vasca è prevista dal 10 al 16 agosto.

Un day-1 in cui saranno i 50 dorso a dare il via alle danze. Thomas Ceccon non ci sarà, dopo essersi disimpegnato piuttosto bene in Cina. A prendersi la scena saranno, quindi, Michele Lamberti, Lorenzo Mora e Francesco Lazzari. Nei 400 stile libero Marco De Tullio e Alessandro Ragaini sono i più attesi, mentre negli 800 stile libero donne ci si aspetta il consueto assolo di Simona Quadarella.

Grande curiosità sui 100 rana donne con Benedetta Pilato in gara, di ritorno dal periodo di sospensione. Oltre a lei ci saranno da osservare anche Anita Bottazzo, Arianna Castiglioni e Lisa Angiolini. 50 farfalla uomini in cui Michele Busa e Simone Stefanì saranno i riferimenti. Nei 400 misti donne Sara Franceschi e Anna Pirovano sono le più accreditate nei 50 stile libero Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi saranno gli osservati speciali.

La prima giornata dei campionati italiani di nuoto 2026, in programma a Riccione, sarà divisa in due sessioni: dalle ore 10:00 ci saranno le eliminatorie; dalle 18:00 sono previste le finali. La copertura televisiva dell’evento sarà offerta da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay limitatamente alla sessione serale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni menzionate.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026 OGGI

Martedì 14 aprile

Sessione mattutina

10:00 50 dorso uomini – Eliminatorie

10:08 800 stile libero donne – Serie 2, 3

10:28 400 stile libero uomini – Eliminatorie

10:44 100 rana donne – Eliminatorie

10:56 50 farfalla uomini – Eliminatorie

11:02 400 misti donne – Eliminatorie

11:20 50 stile libero uomini – Eliminatorie

Sessione serale

18:00 50 dorso uomini – Finale Junior

a seguire 50 dorso uomini – Finale

18:09 800 stile libero donne – Serie 1

18:22 400 stile libero uomini – Finale Junior

a seguire 400 stile libero uomini – Finale

18:43 100 rana donne – Finale Junior

a seguire 100 rana donne – Finale

18:58 50 farfalla uomini – Finale Junior

a seguire 50 farfalla uomini – Finale

19:07 400 misti donne – Finale

19:22 50 stile libero uomini – Finale Junior

a seguire 50 stile libero uomini – Finale

19:55 4×100 stile libero donne – Serie

BIG AZZURRI IN GARA

Martedì 14 aprile

Sessione mattutina

10:00 50 dorso uomini – Eliminatorie – Michele Lamberti, Lorenzo Mora, Francesco Lazzari

10:08 800 stile libero donne – Serie 2, 3

10:28 400 stile libero uomini – Eliminatorie – Marco De Tullio, Alessandro Ragaini

10:44 100 rana donne – Eliminatorie – Benedetta Pilato, Anita Bottazzo, Arianna Castiglioni, Lisa Angiolini

10:56 50 farfalla uomini – Eliminatorie – Michele Busa, Simone Stefanì

11:02 400 misti donne – Eliminatorie – Sara Franceschi, Anna Pirovano

11:20 50 stile libero uomini – Eliminatorie – Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi

Sessione serale

18:00 50 dorso uomini – Finale Junior

a seguire 50 dorso uomini – Finale

18:09 800 stile libero donne – Serie 1 – Simona Quadarella

18:22 400 stile libero uomini – Finale Junior

a seguire 400 stile libero uomini – Finale

18:43 100 rana donne – Finale Junior

a seguire 100 rana donne – Finale

18:58 50 farfalla uomini – Finale Junior

a seguire 50 farfalla uomini – Finale

19:07 400 misti donne – Finale

19:22 50 stile libero uomini – Finale Junior

a seguire 50 stile libero uomini – Finale

19:55 4×100 stile libero donne – Serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo la sessione serale)

Diretta streaming: RaiPlay (solo la sessione serale)

Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)