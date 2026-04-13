Campionati Italiani nuoto 2026: tutti i big presenti e la voglia di emergere di tanti nomi nuovi

Dal 14 al 18 aprile la Piscina Comunale di Riccione torna al centro del nuoto italiano con i Campionati Assoluti Primaverili UnipolSai, appuntamento che assegna i titoli tricolori ma soprattutto rappresenta il primo vero snodo verso la definizione della Nazionale che affronterà gli Europei di Parigi ad agosto. In vasca sono attesi 687 atleti (372 uomini e 315 donne) in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette: numeri che confermano il peso specifico di una manifestazione che, come ogni anno, offrirà indicazioni tecniche decisive.

Ci saranno quasi tutti i protagonisti del nuoto azzurro, a partire da Thomas Ceccon, che torna a gareggiare in Italia dopo un lungo periodo di allenamento in Australia e sarà uno degli osservati speciali sia per lo stato di forma sia per le prospettive internazionali. Atteso anche Gregorio Paltrinieri, di nuovo in gara nei 1500 stile libero, mentre tra le donne riflettori puntati su Simona Quadarella, iscritta a tutte le distanze del mezzofondo, e su Sara Curtis, rientrata dagli Stati Uniti e pronta a misurarsi nelle prove veloci. Non meno interessante sarà la presenza di Carlos D’Ambrosio, giovane specialista dello stile libero che ha recentemente fatto segnare il record italiano nei 200 in vasca corta proprio a Riccione: un talento in crescita che rappresenta uno dei segnali più concreti di rinnovamento e che sarà chiamato a confrontarsi con la dimensione della vasca lunga e con pressioni completamente diverse.

Il valore della rassegna è amplificato dai criteri di qualificazione per gli Europei di Parigi, che rendono ogni finale un passaggio cruciale. La vittoria del titolo italiano rappresenta la via più diretta, ma sarà fondamentale anche nuotare sotto i tempi limite nelle finali A, mentre ulteriori opportunità arriveranno a giugno con il Trofeo Settecolli. Questo sistema selettivo alza inevitabilmente il livello medio della competizione, perché costringe gli atleti a esprimersi subito su standard internazionali: non basterà vincere, servirà convincere anche dal punto di vista cronometrico.

Non mancano però le assenze pesanti, a partire da Nicolò Martinenghi, fermato da un problema alla spalla in un’ottica di gestione della stagione, e da Ludovico Blu Art Viberti, alle prese con una lombalgia. Fuori anche Costanza Cocconcelli, in recupero dopo una frattura alla mano. Defezioni che incidono in maniera significativa soprattutto sulla rana e sulla farfalla, due settori che arrivano a Riccione con equilibri più aperti e meno certezze. Nei 100 rana, ad esempio, il riferimento diventa Simone Cerasuolo in un contesto estremamente compatto, dove diversi atleti sono racchiusi in pochi decimi: una situazione che potrebbe favorire l’emergere di nuove gerarchie ma che allo stesso tempo evidenzia la mancanza di un leader assoluto senza Martinenghi.

Al di là dei risultati, Riccione sarà soprattutto un laboratorio tecnico per capire la direzione del movimento azzurro. La farfalla, sia al maschile sia al femminile, è alla ricerca di nuovi punti di riferimento, mentre il dorso femminile appare al momento il settore più in difficoltà, con poche certezze e la necessità di individuare profili competitivi a livello internazionale. Anche nei misti e nella rana femminile si avverte la sensazione di una fase di transizione: in questo contesto torna in gara Benedetta Pilato, dopo il periodo di stop legato ai fatti di Singapore, e la sua presenza rappresenta un elemento chiave sia dal punto di vista tecnico sia simbolico, perché può ridare solidità a un settore che ha bisogno di riferimenti.

Le gare di Riccione diranno molto anche sulla profondità del movimento italiano, tema centrale in un ciclo che guarda già oltre Parigi. Se da un lato i big restano una garanzia, dall’altro sarà fondamentale capire quanti giovani riusciranno ad avvicinarsi a standard internazionali: in questo senso, prestazioni come quelle attese da D’Ambrosio o da altri emergenti potrebbero indicare la capacità del sistema di rinnovarsi.