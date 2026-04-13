Campionati Italiani nuoto 2026: i tempi minimi di qualificazione per gli Europei e gli azzurri già qualificati

Alla piscina comunale di Riccione, dal 14 al 18 aprile, gli Assoluti Primaverili di nuoto 2026 non rappresentano soltanto il primo grande appuntamento stagionale del nuoto italiano, ma assumono il valore di snodo decisivo nel percorso di qualificazione ai Campionati Europei di Parigi. La rassegna romagnola, che richiama centinaia di atleti e l’intero vertice del movimento azzurro, si configura infatti come il principale banco di prova per definire, con criteri rigorosi e multilivello, la composizione della squadra nazionale.

Il sistema di qualificazione delineato dalla Federazione — e ancora formalmente subordinato all’approvazione del Consiglio Federale — si articola su più canali, combinando il risultato agonistico diretto con il rispetto di standard cronometrici particolarmente selettivi. In primo luogo, la vittoria del titolo italiano agli Assoluti di Riccione garantisce l’accesso automatico alla rassegna continentale, premiando dunque la capacità di emergere nel contesto competitivo più rilevante del calendario nazionale.

A questo criterio si affianca una seconda via, che introduce una dimensione prestativa più analitica: gli atleti potranno qualificarsi anche attraverso il conseguimento dei tempi limite stabiliti dalla Federazione, purché realizzati nel corso delle finali A degli stessi Assoluti. In questo caso, tuttavia, è previsto un vincolo numerico stringente — al massimo un atleta per gara — che sottolinea la volontà di mantenere elevato il livello medio della squadra, evitando sovrapposizioni e garantendo una selezione qualitativa.

Il percorso si completa con un’ulteriore opportunità rappresentata dagli Internazionali d’Italia – Trofeo Settecolli, in programma a Roma dal 26 al 28 giugno. Anche in questa sede, il raggiungimento dei tempi limite nelle finali consentirà l’inserimento in squadra, fino a un massimo di tre atleti per prova, includendo coloro che si siano già qualificati attraverso i criteri precedenti. Si tratta di una finestra temporale strategica, che permette di valorizzare eventuali progressi stagionali e di ampliare il ventaglio delle opzioni tecniche a disposizione della direzione nazionale.

Particolare attenzione è riservata al capitolo staffette, dove la logica di selezione intreccia automatismi e valutazioni tecniche. I vincitori delle gare individuali agli Assoluti entreranno di diritto nel novero dei convocabili per le staffette 4×100 mista, mentre per le staffette a stile libero la qualificazione sarà legata al conseguimento dei tempi limite nelle distanze dei 100 e 200 metri, con un massimo di quattro atleti selezionabili in prima battuta. Il completamento delle formazioni potrà poi avvenire sulla base dei riscontri cronometrici ottenuti al Settecolli, confermando l’importanza di una valutazione estesa sull’intero arco della stagione.

Resta infine uno spazio di discrezionalità tecnica: per eventuali posti ancora disponibili, la Direzione Tecnica potrà procedere a convocazioni mirate, tenendo conto di esigenze strategiche, equilibri di squadra e prospettive di rendimento internazionale. Una clausola che, pur residuale, consente di preservare flessibilità decisionale in un sistema altrimenti fortemente normato.

Riepilogando schematicamente:

CRITERI DI QUALIFICAZIONE

GARE INDIVIDUALI

Atlete e atleti vincitori del Campionato Italiano Assoluto (Riccione 14-18 aprile 2026);

Atlete e atleti, sino a un massimo di una o uno per gara, che avranno uguagliato o migliorato il tempo-limite indicato nella tabella sottostante nel corso della finale A del Campionato Italiano Assoluto 2026;

Atlete e atleti, sino a un massimo di tre compresi i qualificati per i punti precedenti, che avranno uguagliato o migliorato il tempo-limite indicato nella tabella sottostante in occasione delle finali della 62ª edizione degli

Internazionali d’Italia – Trofeo Internazionale Settecolli (Roma, 26-28 giugno 2026).

STAFFETTE

Atleti vincitori delle gare individuali del Campionato Italiano Assoluto 2026 saranno automaticamente qualificati come componenti delle staffette 4×100 metri mista femminile e maschile;

Per le staffette a stile libero, saranno qualificati gli atleti, sino a un massimo di quattro, che avranno uguagliato o migliorato il tempo-limite indicato nella tabella sottostante per 100 e 200 metri stile libero nel corso della finale A del Campionato Italiano Assoluto 2026;

Le staffette a stile libero potranno essere completate sulla base dei risultati ottenuti da atlete e atleti nel corso delle finali A della 62ª edizione degli Internazionali d’Italia – Trofeo Internazionale Settecolli 2026;

Per i posti ulteriormente disponibili, anche in relazione al completamento delle staffette, potranno essere selezionati atlete e atleti su proposta discrezionale della Direzione Tecnica.