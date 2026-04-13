Nuoto, Cesare Butini verso gli Assoluti: “Ci aspettiamo tanto dai giovani, saranno il nostro riferimento in vista di Los Angeles 2028”

Si preannuncia un’edizione estremamente interessante dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto quella che andrà in scena a Riccione da martedì 14 a sabato 18 aprile. La rassegna tricolore in vasca lunga promette grande spettacolo grazie alla partecipazione di quasi tutte le stelle del movimento azzurro (assente purtroppo il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi per infortunio) tra cui spiccano Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Sara Curtis, Benedetta Pilato e Simone Cerasuolo. A fare il punto della situazione alla vigilia dell’evento ci ha pensato come di consueto Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale.

“È da poco calato il sipario sui Criteria, rassegna del nuoto nazionale giovanile, che già è previsto un altro importante appuntamento del nuoto nazionale: il campionato Assoluto che, come sempre, apre la stagione agonistica estiva, fornendo un termometro dell’attuale situazione tecnica del movimento natatorio italiano. Mai come in questa edizione ci aspettiamo che a essere protagonisti siano i giovani nuotatori che, guidati da Sara Curtis, Alessandra Mao e Carlos D’Ambrosio, dovranno dare dimostrazione di essere ormai pronti a essere il riferimento del nostro movimento in vista dei Giochi Olimpici 2028“, dichiara il DT azzurro.

“Mi aspetto anche ottimi risultati da tutti i giovani nuotatori e nuotatrici che si sono messi in evidenza nella passata stagione agonistica tra cui Anita Gastaldi, Emma Virginia Menicucci, Francesco Lazzari, Christian Mantegazza, Daniele Del Signore, Alessandro Ragaini. In questo saranno affiancati da atlete e atleti che hanno fatto la storia del nostro nuoto, e che ci auspichiamo che continuino a scriverla, come Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro, Anita Bottazzo, Gregorio Paltrinieri, Simone Cerasuolo, Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e tanti altri“, prosegue Butini.

“Sono inoltre curioso di vedere i risultati di atleti che hanno scelto, condividendo i vari progetti con la Direzione Sportiva della FIN, di prepararsi all’estero quali Curtis e Bottazzo che hanno dimostrato ai recenti NCAA un’ottima condizione di preparazione. Dobbiamo lamentare purtroppo l’assenza causa infortunio di nuotatori importanti quali Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti e Costanza Cocconcelli; li aspetto dopo una pronta guarigione in vista dei prossimi Campionati Europei in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto“, le parole del direttore tecnico dell’Italnuoto al sito federale.

Sugli Assoluti come fondamentale tappa di passaggio verso i grandi eventi internazionali del 2026: “I Campionati Assoluti, che come noto selezioneranno tutte le rappresentative per l’attività internazionale estiva (Campionati Europei Assoluti e Junior, Giochi del Mediterraneo), ci daranno, come già detto, per quanto riguarda la squadra assoluta, le prime indicazioni sullo spessore tecnico della nostra squadra in vista dell’appuntamento europeo che quest’anno rivedrà la partecipazione degli atleti russi e bielorussi. Sarà un campionato che vedrà molti atleti protagonisti a garanzia di un eccezionale spettacolo caratterizzato da un sano agonismo“.