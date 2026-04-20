ATP Madrid 2026, primo turno di qualificazione amaro per l’Italia. Eliminati tutti gli azzurri

Finisce subito l’avventura dei quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2026. Tutti i rappresentanti dell’Italia nel tabellone cadetto sono infatti usciti di scena già al primo turno, vedendo sfumare immediatamente la possibilità di accedere al main draw del prestigioso torneo ATP in programma sui campi in terra battuta della Caja Magica.

Semaforo rosso per Andrea Pellegrino, n.130 al mondo, sconfitto per 6-0 7-6(5) in un’ora e 19 minuti di gioco dallo statunitense Martin Damm, n.126 del ranking e testa di serie n.24 delle qualificazioni madrilene. Domani il 22enne della Florida si giocherà un posto nel tabellone principale sfidando il cileno Cristian Garin.

Niente da fare anche per Matteo Arnaldi, n.103 ATP e accreditato della quattordicesima testa di serie del tabellone cadetto, che ha ceduto per 6-0 3-6 6-4 all’esperto serbo Dusan Lajovic dopo 2 ore e 7 minuti di battaglia. Il 35enne di Belgrado troverà al turno decisivo per l’accesso al main draw il lussemburghese Chris Rodesch.

Fuori dai giochi al debutto anche Francesco Maestrelli e Stefano Travaglia, regolati rispettivamente dal norvegese Nikolai Budkov Kajev con un duplice 6-4 e dal georgiano Nikoloz Basilashvili per 7-6 6-4.