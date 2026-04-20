Tennis
ATP Madrid 2026: il sorteggio e gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione
Da oggi a domani, martedì 21 aprile, le qualificazioni terranno banco nel torneo “Combined” di Madrid, in cui giocatori e giocatrici saranno protagonisti sulla terra rossa della Caja Magica per conquistarsi un posto nel main draw.
Nel tabellone cadetto maschile saranno quattro azzurri ai nastri di partenza. Matteo Arnaldi, che ha iniziato una collaborazione tecnica con Fabio Colangelo, sfiderà il serbo Dusan Lajovic e, sulla carta, non è un incontro semplice. Il serbo sa il fatto suo sul rosso e si spera che Arnaldi sappia ritrovare la verve in un torneo che in passato gli ha sorriso.
Francesco Maestrelli, invece, giocherà contro il talento norvegese Nicolai Budkov Kjaer, un tennista di cui si parla un gran bene. Il toscano, dopo l’exploit in Australia, ha fatto fatica a ritrovare il suo tennis e su una terra veloce forse il suo tennis potrebbe risultarne avvantaggiato. Per quanto riguarda Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino i rivali saranno rispettivamente il georgiano Nikoloz Basilashvili e l’americano Martin Damm.
Sempre quattro saranno le rappresentanti nostrane nelle “quali” tra le donne. Lucrezia Stefanini sarà opposto alla testa di serie n.1, l’ucraina Yuliia Starodubtseva, Martina Trevisan sfiderà l’austriaca Sinja Kraus, Nuria Brancaccio giocherà contro la russa Anna Blinkova e Tyra Caterina Grant (wild card) se la vedrà contro la slovena Veronika Erjavec.
TABELLONE QUALIFICAZIONI ATP MADRID 2026
(1) Marco Trungelliti ARG vs Borna Gojo CRO
Billy Harris GBR vs (13) Daniel Merida ESP
(2) Cristian Garin CHI vs Nicolas Jarry CHI
Andrea Pellegrino ITA vs (24) Martin Damm USA
(3) Zachary Svajda USA vs (WC) Rei Sakamoto JPN
Arthur Gea FRA vs (22) Vilius Gaubas LTU
(4) Dino Prizmic CRO vs Christopher O’Connell AUS
Zsombor Piros HUN vs (21) Tomas Barrios Vera CHI
(5) Aleksandar Vukic AUS vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Elmer Moller DEN vs (18) Hugo Gaston FRA
(6) Quentin Halys FRA vs Jaime Faria POR
Lloyd Harris RSA vs (23) Mackenzie McDonald USA
(7) Patrick Kypson USA vs (WC) Moise Kouame FRA
Stefano Travaglia ITA vs (20) Nikoloz Basilashvili GEO
(8) Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Pedro Martinez ESP
Henrique Rocha POR vs (19) Jan Choinski GBR
(9) Aleksandar Kovacevic USA vs Moez Echargui TUN
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (16) Francesco Maestrelli ITA
(10) Luca Van Assche FRA vs (WC) Diego Dedura GER
(WC) Darwin Blanch USA vs (15) Benjamin Bonzi FRA
(11) Yibing Wu CHN vs (WC) Manas Dhamne IND
Otto Virtanen FIN vs (17) Titouan Droguet FRA
(12) Rinky Hijikata AUS vs Chris Rodesch LUX
Dusan Lajovic SRB vs (14) Matteo Arnaldi ITA
TABELLONE QUALIFICAZIONI WTA MADRID 2026
(1) Yuliia Starodubtseva UKR vs Lucrezia Stefanini ITA
Viktoriya Tomova BUL vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova RUS
(2) Anastasia Potapova AUT vs Teodora Kostovic SRB
Martina Trevisan ITA vs (22) Sinja Kraus AUT
(3) Donna Vekic CRO vs Leolia Jeanjean FRA
Rebeka Masarova SUI vs (23) Rebecca Sramkova SVK
(4) Panna Udvardy HUN vs (WC) Julieta Pareja USA
(WC) Tyra Caterina Grant ITA vs (15) Veronika Erjavec SLO
(5) Katie Volynets USA vs Oceane Dodin FRA
Sara Sorribes Tormo ESP vs (14) Tamara Korpatsch GER
(6) Anna Blinkova RUS vs Nuria Brancaccio ITA
Elvina Kalieva USA vs (21) Suzan Lamens NED
(7) Simona Waltert SUI vs Despina Papamichail GRE
(WC) Ruth Roura Llaverias ESP vs (24) Dominika Salkova CZE
(8) Dalma Galfi HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP
Lola Radivojevic SRB vs (19) Darja Vidmanova CZE
(9) Alycia Parks USA vs (WC) Elina Avanesyan ARM
(WC) Ksenia Efremova FRA vs (17) Lulu Sun NZL
(10) Nikola Bartunkova CZE vs Katarzyna Kawa POL
Alina Charaeva RUS vs (18) Aliaksandra Sasnovich BLR
(11) Hanne Vandewinkel BEL vs Linda Fruhvirtova CZE
(WC) Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs (13) Daria Snigur UKR
(12) Diane Parry FRA vs Sloane Stephens USA
Marina Bassols Ribera ESP vs (16) Anhelina Kalinina UKR