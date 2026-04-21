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Calendario ATP Madrid 2026: il programma e gli orari dal 1° turno alla finale. Dove vederlo in tv e streaming
Ieri sono iniziate le qualificazioni dei Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, che si protrarranno fino a oggi, martedì 21 aprile, poi i tabelloni principali sulla terra battuta di Madrid inizieranno domani, mercoledì 22.
Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, poi la finale femminile si disputerà sabato 2 maggio, mentre domenica 3 maggio ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo dei Madrid Open 2026 fino alle finali.
I Madrid Open 2026 verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale di tutti i match degli italiani nell’intero torneo di Madrid.
CALENDARIO MADRID OPEN 2026
Mercoledì 22 aprile
1° turno singolare maschile (sessione alle 11.00)
Giovedì 23 aprile
1° turno singolare maschile (sessione alle 11.00)
Venerdì 24 aprile
2° turno singolare maschile (sessioni alle 11.00 ed alle 20.00)
Sabato 25 aprile
2° turno singolare maschile (sessioni alle 11.00 ed alle 20.00)
Domenica 26 aprile
3° turno singolare maschile (sessioni alle 11.00 ed alle 20.00)
Lunedì 27 aprile
3° turno singolare maschile (sessioni alle 11.00 ed alle 20.00)
Martedì 28 aprile
Ottavi singolare maschile (sessioni alle 11.00 ed alle 20.00)
Mercoledì 29 aprile
Quarti singolare maschile (sessioni alle 13.00 ed alle 20.00)
Giovedì 30 aprile
Quarti singolare maschile (sessioni alle 13.00 ed alle 20.00)
Venerdì 1° maggio
Semifinali singolare maschile (sessioni alle 13.30 ed alle 20.00)
Sabato 2 maggio
Finale doppio maschile (non prima delle 14.00)
Domenica 3 maggio
Finale singolare maschile (non prima delle 17.00)
PROGRAMMA MADRID OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canali precisi da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.